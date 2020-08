Bieg Morskiego Komandosa

Bieg Morskiego Komandosa im. gen. broni Włodzimierza Potasińskiego, stworzony z jednostką wojskową Formoza to najtrudniejszy i jeden z najbardziej rozpoznawalnych biegów terenowych w Polsce. Przed nami kolejna XI edycja tego legendarnego biegu, który jak co roku będzie miał miejsce w ostatni weekend sierpnia 29-30.08 na terenie Adventure Park Kolibki w Gdyni.

Idea Biegu Morskiego Komandosa nawiązuje do selekcji żołnierzy jednostek specjalnych. Kierowany jest do szerokiego grona sportowego oraz militarnego - żołnierzy, członków wszelkiego rodzaju służb mundurowych, także biegaczy nie związanych z mundurem, a przede wszystkim twardzieli gotowych spróbować swoich sił na bardzo terenowo urozmaiconej trasie.

BMK to spore wyzwanie fizyczne oraz psychiczne. Bieg rozpoczyna się na plaży, wiedzie przez kilka kilometrów pisaku, kanały rzeczne, kilkaset metrów podziemnych tuneli, liczne bagna, mokradła, przeszkody wodne, trasa klasyczna ma łącznie ponad 23 km. Do wykonania jest zadanie, które ma na celu wywołać w uczestniku poczucie walki na polu, gdzie zmierzy się ze swoim największym przeciwnikiem – samym sobą.

Sobą wypoczętym na starcie i sobą zmęczonym na trasie, szczególnie na ostatnich kilometrach przed metą, gdzie do dalszej walki motywuje go jedynie kilka szorstkich słów. Nie jest to ani łatwe, ani miłe. Niemniej jednak co roku przyciąga kilkuset śmiałków… Możesz być jednym z nich! Klasyczny dystans BMK to ponad 23 km; możesz wybrać swoją kategorię: Hard Historyczny, Hard, Hard X, Team. Rozgrywany jest również bieg na dystansie skróconym: Sprint, Team sprint