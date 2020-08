Powstały Mobilne Zespoły Rekrutacyjne 5 MBOT

W 5 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej zaczął działać nieetatowy Mobilny Zespół Rekrutacyjny. Zadaniem rekruterów z WOT jest wsparcie procesu naboru kandydatów do służby w najmłodszym rodzaju sił zbrojnych. „Headhunterzy” udzielą wszystkich informacji dotyczących służby oraz pomogą osobom zainteresowanym wypełnić wniosek o powołanie do terytorialnej służby wojskowej.

Mobilne Zespoły Rekrutacyjne powstały w 13 z 15 brygad OT i ich głównym zadaniem jest wyszukiwanie kandydatów do służby wojskowej. Koncepcja stworzenia kilkuosobowych zespołów rekrutacyjnych w Wojskach Obrony Terytorialnej wzorowana jest częściowo na modelu stosowanym m.in. w Gwardii Narodowej Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii czy krajach skandynawskich. Jeśli projekt się sprawdzi, liczba Zespołów będzie powiększana.

Zadaniem zespołów jest dotarcie do indywidualnych osób i zachęcenie ich do założenia munduru oraz sprawdzenia swoich sił w służbie, która z powodzeniem może być łączona z życiem zawodowym i prywatnym. Ważna jest bezpośrednia rozmowa i dzielenie się własnym doświadczeniem z zainteresowanymi ze swojej gminy czy powiatu, rzetelna informacja z pierwszej ręki ma przekonać potencjalnego kandydata, że służba wojskowa to trafiony wybór. – Ideą naszej inicjatywy jest skrócenie czasu procedur związanych z rekrutacją do pododdziałów naszej brygady. W każdej chwili osoba zainteresowana może zadzwonić do takiego rekrutera by uzyskać niezbędne informacje, spotykamy się również z potencjalnymi kandydatami podczas różnego rodzaju eventów, imprez a ostatnio nawet razem z przedstawicielami wojskowych komend uzupełnień pojawiamy się w punktach rekrutacyjnych organizowanych w ramach akcji „Zostań żołnierzem RP” – wyjaśnia ppor. Łukasz Chomka, szef Mobilnych Zespołów Rekrutacyjnych 5MBOT.