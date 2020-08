IFF dla marynarki wojennej

Trzynaście okrętów marynarki wojennej zostanie wyposażonych w urządzenia do identyfikacji „swój – obcy”. Chodzi o systemy IFF (Identification Friend or Foe) w najnowszym natowskim standardzie Mark XIIA mod 5 poziom 1 i 2. Firmy dysponujące stosownymi rozwiązaniami mają czas do 8 września, aby zgłosić chęć udziału w przetargu ogłoszonego przez Inspektorat Uzbrojenia.

Od 1 lipca tego roku wszystkie samoloty, śmigłowce i drony, a także okręty wojenne oraz różnego typu pojazdy wykorzystywane przez armie Sojuszu Północnoatlantyckiego, muszą używać do identyfikacji „swój-obcy” rozwiązania odpowiadające najnowszemu natowskiemu standardowi – Mark XIIA mod 5 poziom 1 i 2. Członkowie Paktu zdecydowali bowiem kilka lat temu, że do urządzeń starszego typu – mod 4 – nie będą już wydawane nowe kody. Decyzja ta została podjęta ze względów bezpieczeństwa i ryzyka rozszyfrowania.

W Marynarce Wojennej RP w urządzenia IFF najnowszej generacji są wyposażone niedawno oddane do służby jednostki – ORP „Kormoran” oraz ORP „Ślązak”. Pozostałe okręty mają je otrzymać w najbliższym czasie. Kilka dni temu Inspektorat Uzbrojenia zaprosił firmy posiadające w ofercie tego typu systemy do przetargu na zakup piętnastu transponderów IFF standardu Mark XIIA mod 5 poziom 1 i 2 wraz z ich instalacją na trzynastu jednostkach.