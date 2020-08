12 Wielkopolska Brygada WOT na obchodach rocznicy Bitwy Warszawskiej

Litry wylanego potu, otarcia i treningi po 12 godzin dziennie to przez kilka tygodni była codzienność dla żołnierzy 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Ci którzy podjęli to wyzwanie dostąpili zaszczytu reprezentowania wszystkich terytorialsów w Warszawie, 15 sierpnia, w rocznice zwycięskiej Bitwy Warszawskiej 1920 roku.

15 sierpnia jest dniem szczególnym dla wszystkich żołnierzy Wojska Polskiego. Dla żołnierzy WOT był nie tylko ważnym ze względu na setną rocznice zwycięstwa nad bolszewikami ale także ze tego względu na to, że po raz pierwszy żołnierze mogli reprezentować cała swoją formację na uroczystych obchodach święta Wojska Polskiego w Warszawie. Tego szczególnego zaszczytu dostąpili terytorialsi z Wielkopolski właśnie dlatego, że w ich szeregach służy kilku żołnierzy, którzy posiadają bardzo cenne doświadczenie służby w pułku reprezentacyjnym Wojska Polskiego. To właśnie te umiejętności i wiedzę wykorzystali stając się instruktorami dla tych młodych żołnierzy, którzy pojęli szczególne wyzwanie. Codziennie wiele godziny spędzali na placu musztry i ćwiczyli wiele trudnych elementów by właśnie w tym szczególnym dniu móc z dumą zaprezentować się wszystkim Polakom na placu Piłsudskiego i przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

Pierwszy sprawdzian kompania honorowa z 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej przeszła w dniu objęcia przez Prezydenta Andrzeja Dudę zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi a efekty kolejnych treningów żołnierze – ochotnicy z Wielkopolski zaprezentowali 15 sierpnia w dniu święta Wojska Polskiego.