Polacy oddają hołd bohaterom 1920 roku

Apele pamięci, uroczystości przy grobach poległych żołnierzy ale też pikniki pokazujące współczesne Wojsko Polskie. W całym kraju trwają obchody 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej. – Jesteśmy winni pamięć tym, którzy oddali życie za wolność naszej ojczyzny – mówił minister obrony Mariusz Błaszczak, który w niedzielę brał udział w rocznicowych obchodach na Mazowszu.

W miejscowościach, o które sto lat temu żołnierze Wojska Polskiego stoczyli ciężkie walki z Armią Czerwoną, zorganizowano dziś oficjalne uroczystości oraz pikniki upamiętniające polskie zwycięstwo. Minister obrony narodowej był m.in. w Radzyminie, gdzie odbył się apel pamięci. Odwiedził także cmentarz poległych w 1920 roku. Mariusz Błaszczak wziął udział w uroczystości odsłonięcia pomnika Matki Boskiej Łaskawej, patronki Warszawy, która sto lat temu miała ukazać się bolszewikom budząc w nich strach i panikę.

– Wielkie rocznice są fundamentem pod budowę wielkich rzeczy. Dziś budujemy silną Polskę. A żeby Polska była silna Wojsko Polskie musi być silne, dlatego z roku na rok jest ono coraz liczniejsze, wyposażane w nowoczesny sprzęt – powiedział szef MON. Przypomniał także, że wczoraj zostało podpisane porozumienie o zacieśnieniu współpracy wojskowej Polski i Stanów Zjednoczonych. – Postanowienia tej umowy wzmacniają bezpieczeństwo Polski – zaznaczył.

Minister podkreślił jednak, że „nawet najliczniejsze wojsko, najlepiej wyposażone nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa jeżeli żołnierzom brakuje morale”. – Pamięć o wydarzeniach sprzed stu lat buduje morale Wojska Polskiego. Pamięć o bohaterskiej postawie ówczesnych żołnierzy i całego narodu, gdyż to cały naród stanął w obronie przed nawałą z bolszewickiej Rosji – mówił.

W Radzyminie odbył się też piknik wojskowy, podczas którego można było obejrzeć wojskowy sprzęt. Żołnierze z 1 Brygady Pancernej zaprezentowali czołgi Leopard, a ze Szczecina, gdzie stacjonuje 12 Brygada Zmechanizowana, przyjechały kołowe transportery opancerzone Rosomak. Oprócz tego można było zobaczyć wyposażenie żołnierzy wojsk obrony terytorialnej, a także historyczne mundury Wojska Polskiego.

Natomiast w Kobyłce minister obrony uczestniczył w uroczystości poświęcenia odnowionej niedawno kwatery żołnierzy 47 Pułku Strzelców Kresowych. Odsłonił także tablicę upamiętniającą żołnierzy poległych w czasie wojny polsko-bolszewickiej. – Dziękuję, za to, że doszło do odnowienia tej kwatery. To bardzo ważne, żebyśmy pamiętali o naszych przodkach, którzy obronili naszą ojczyznę przed nawałą bolszewicką – mówił. – Jesteśmy winni pamięć tym, którzy oddali życie za wolność naszej ojczyzny – zaznaczył.

W tym roku mija 100 lat od Bitwy Warszawskiej, podczas której Wojsko Polskie na przedpolach stolicy zatrzymało i zmusiło do odwrotu Armię Czerwoną. Starcie to zostało uznane za osiemnastą bitwę decydującą o losach świata. W Polsce jest często nazywana „Cudem nad Wisłą”.

