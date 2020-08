Święto wojska w rocznicę warszawskiej wiktorii

Nie byłoby wolnej Polski, gdyby nie bohaterstwo tamtych dni. Służący dziś żołnierze wiedzą, że niepodległość nie jest dana raz na zawsze. Dlatego z podniesioną głową służą naszej ojczyźnie. Dziękuję wam za wierną służbę dla Polski – mówił prezydent Andrzej Duda na Placu Piłsudskiego, gdzie odbyły się centralne obchody Święta Wojska Polskiego.

Obchody Święta Wojska Polskiego rozpoczęły się mszą świętą za ojczyznę w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. W setną rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, Andrzej Duda przekazał Katedrze Polowej proporzec Prezydenta RP.

Centralne uroczystości odbyły się w samo południe na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. W uroczystej odprawie wart wzięli udział: prezydent Andrzej Duda; Michael Pompeo, sekretarz stanu USA; Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej wraz z kierowniczą kadrą MON i dowódcami Sił Zbrojnych RP. Święto zainaugurował przelot nad stolicą odrzutowych Iskier, które położyły w powietrzu flagę Polski oraz polskich i amerykańskich myśliwców F-16.

W swoim przemówieniu minister Mariusz Błaszczak podkreślił, że dzisiejsze uroczystości odbywają się w wyjątkowym miejscu – przed Grobem Nieznanego Żołnierza i w niezwykłym czasie – w setną rocznicę wielkiego, polskiego zwycięstwa dla wolności Europy. – Jesteśmy potomkami zwycięzców tej wielkiej Bitwy Warszawskiej i jesteśmy im wdzięczni za to, czego dokonali 100 lat temu. Są dla nas wzorem do naśladowania, a pamięć o ich czynach będzie wieczna – mówił szef MON. Podziękował też wszystkim żołnierzom Wojska Polskiego za ich codzienną służbę.

Po wystąpieniu ministra odbył się Apel Poległych, a tuż po nim, ku czci obrońców polskiej wolności, została oddana salwa honorowa.

Do zebranych zwrócił się też prezydent Andrzej Duda. – To ważny dzień, w którym dziękujemy żołnierzom za ich służbę, ale oddajemy też hołd wszystkim tym, którzy polegli za ojczyznę – mówił prezydent. Zwierzchnik sił zbrojnych nawiązał do wydarzeń sprzed stu lat. – To był trudny i dramatyczny czas, ale zarazem jakże znaczący dla historii. Także czas w jakimś sensie piękny, bo gdy bolszewicka nawała miażdżyła wtedy Polskę, gdy przegrana wydawała się nieuchronna i gdy wielu uważało, że tego, co się stało, nie da się już odwrócić, że komunizm niesiony ze wschodu ogarnie nasz kraj i zaleje całą Europę, znaleźli się tacy, którzy nie zwątpili i cały czas pracowali, by ratować ojczyznę – mówił Andrzej Duda.

Przyznał, że gdy doszło do tej jednej z najważniejszych w dziejach świata Bitwy Warszawskiej, wielcy dowódcy potrafili pracować ponad podziałami, wezwać naród do obrony Rzeczypospolitej, do obrony świata naszych wartości, chrześcijaństwa, naszej tradycji. – To był cud tamtego czasu, cud męstwa polskich żołnierzy i cud bohaterstwa naszego narodu. Niektórzy nazwali to wtedy „cudem nad Wisłą”. Jakiś cud w tym na pewno był. Cud geniuszu i opatrzności nad naszymi wojskami – mówił prezydent.

Prezydent zauważył, że nie byłoby wolnej Polski, gdyby nie bohaterstwo tamtych dni. – Polska oznaczona jest krzyżami, krwią pokoleń, które o nią walczyły. Przekazujemy tę wiedzę kolejnym pokoleniom, mówiąc im, co znaczy nie mieć Polski, ojczyzny, co to znaczy walczyć i przelewać krew – powiedział Andrzej Duda. Przyznał, że służący dziś żołnierze mają świadomość, że niepodległość nie jest dana raz na zawsze. – Dlatego z podniesioną głową służą naszej ojczyźnie. Dziękuję wam za wierną służbę dla Polski – mówił.

Prezydent poinformował, że dziś podpisał ustawę o przyznaniu rekompensat tym, którzy w latach 1936-1956 byli deportowani przez władze Związku Sowieckiego. – To akt pamięci i symboliczne zadośćuczynienie dla tych, którzy są jeszcze między nami. Mówię o tym w dniu Święta Wojska Polskiego, bo wielu z nich było żołnierzami, wielu z nich walczyło w szeregach polskiej armii, pragnąc wolnej Polski – mówił prezydent.

Uroczystości na placu Piłsudskiego zakończyło złożenie wieńców pod Grobem Nieznanego Żołnierza oraz defilada pododdziałów. Prezydent złożył też wieniec pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego.

Obchodzone 15 sierpnia Święto Wojska Polskiego jest upamiętnieniem zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920 r. stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej. W tym roku, w setną rocznicę bitwy, wydarzenia i uroczystości odbywają się pod hasłem „Bitwa Warszawska 1920 – polskie zwycięstwo dla wolności Europy”.

Uroczyste apele, patriotyczne capstrzyki, koncerty czy wystawy odbyły się w całym kraju. Przeloty samolotów i śmigłowców można było podziwiać nad Białymstokiem, Szczecinem, Poznaniem, Krakowem, Lublinem, Kielcami, Rzeszowem, Olsztynem, Wrocławiem, Łodzią i Westerplatte. W Ossowie z kolei można było oglądać w locie szkolne samoloty M-346 Bielik. Jutro uroczystości odbędą się w Radzyminie. Zainauguruje je przelot samolotów Iskra i myśliwców F-16.