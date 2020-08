Żołnierze świętują!

W jednostkach wojskowych odbyły się uroczyste apele z okazji Święta Wojska Polskiego. W tym roku mają one szczególny charakter w związku z 100. rocznicą Bitwy Warszawskiej. Jest to okazja do przypomnienia heroicznych czynów polskich żołnierzy walczących o wolność i suwerenność Ojczyzny.

Generał Rajmund T. Andrzejczak, w towarzystwie motocyklistów, uczestniczących w rajdzie pamięci żołnierzy, którzy zginęli w 2010 roku pod Smoleńskiem, złożył kwiaty i zapalił znicz przed tablicą upamiętniającą generała Franciszka Gągora.

Po ceremonii odbył się uroczysty apel z udziałem żołnierzy i pracowników sztabu. Uczestniczyli w nim także byli szefowie SG WP, generałowie – Leszek Surawski, Mieczysław Cieniuch i Anatol Wojtan. Obecna była również Pani Lucyna Gągor i Pani Krystyna Kwiatkowska oraz dowódcy Sił Zbrojnych RP, duszpasterze wojskowi i przedstawiciele instytucji na co dzień współpracujących ze sztabem. Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej reprezentował Sebastian Chwałek, sekretarz stanu w MON.

Generał Rajmund T. Andrzejczak, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w swoim wystąpieniu podkreślił, że ponad sto lat temu, gdy Europa pochłonięta była szaleństwem I wojny światowej, gdy zmieniały się granice i ginęły miliony ludzi nikt tak naprawdę nie wiedział, jak wyglądać będzie ostatecznie Europa i nikt z Polaków nie wiedział, czy uda się to, co wydawało się niemożliwe. - W 1920 roku, gdy nadarzyła się okazja, zarówno na polach bitewnych, w zwarciach militarnych, jak również na płaszczyźnie politycznej i dyplomatycznej, podjęto trud, aby Rzeczypospolita, po 123 latach się odrodziła – przypomniał szef SG WP. - Sto lat temu, 15 sierpnia, Pan marszałek, czytając depesze, przyglądając się mapom zastanawiał się, czy to co się dzieje jest możliwe. Dzisiaj wydaje nam się, że musiał mieć głęboką wiarę, inaczej by mu się nie udało – podkreślił generał Andrzejczak. - Myślę, że to był niewyobrażalny wysiłek i poświęcenie wszystkich Polaków – dodał szef SG WP. - Ja osobiście czuję każdego dnia wielką odpowiedzialność jako szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, jako generał, oficer i żołnierz, że z tym dziedzictwem musimy się mierzyć. Wszystko, co robimy, ma być robione na taką właśnie miarę – podkreślił szef SGWP. - Ale z wielką radością i satysfakcją widzę, że Sztab Generalny, tak jak wtedy, odgrywając kluczową rolę w procesach planowania, ale również w dowodzeniu w samej bitwie - wraca dzisiaj, po reformach, do tego zasadniczego przeznaczenia. Bez Waszej służby, postawy i wysiłku byłoby to niemożliwe - powiedział szef SG WP, zwracając się do żołnierzy i pracowników sztabu.

Z okazji święta Wojska Polskiego złożył im życzenia wszystkiego najlepszego, dziękując za znakomitą służbę i pracę każdego dnia. W trakcie uroczystości generał Andrzejczak, w imieniu kadry i pracowników sztabu złożył gratulacje gen. bryg. Cezaremu Janowskiemu, który odebrał z rąk prezydenta Andrzeja Dudy nominację na pierwszy stopień generalski.

Podczas zbiórki szef SG WP wraz ze swoim I zastępcą gen. broni pil. Tadeuszem Mikutelem i wiceministrem Sebastianem Chwałkiem wręczyli kilkunastu wyróżniającym się żołnierzom medale państwowe i resortowe, m.in. krzyże zasługi, medale „Za Długoletnią Służbę Wojskową”, „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” oraz „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. Generał Andrzejczak wyróżnił też kilku żołnierzy tytułem honorowym „Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej’’, a także odznakami honorowymi Wojsk Lądowych oraz Sił Powietrznych.

Sebastian Chwałek, sekretarz stanu w MON odczytał list Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej skierowany do kadry i pracowników SG WP. „Dziś, w setną rocznicę wspaniałego zwycięstwa, które przyniosło wolność Polsce i Europie, wspominamy Bohaterów wojny polsko-bolszewickiej oraz oddajemy Im hołd. Święto Wojska Polskiego to również dzień, w którym szczególnie doceniamy służbę polskich żołnierzy. To dzięki Wam Polacy mogą czuć się bezpiecznie. Nie bez przyczyny Wojsko Polskie cieszy się bardzo wysokim zaufaniem – dumę z naszych żołnierzy podziela wielu Polaków – podkreślił w liście minister. Mariusz Błaszczak przekazał wyrazy wdzięczności za wysiłek i poświęcenie żołnierzy oraz złożył życzenia pomyślności i satysfakcji.

Podczas uroczystości generał Andrzejczak podziękował oficerom, którzy zakończyli służbę w Sztabie Generalnym WP, podkreślając ich profesjonalizm i merytoryczne wsparcie w codziennej służbie. Za wybitne zaangażowanie wyróżnił ich honorową bronią białą – Szablą Honorową Wojska Polskiego.

Uroczystości zakończyła defilada żołnierzy Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.

Po okolicznościowej zbiórce generał Andrzejczak przekazał flagę uczestnikom rajdu, którzy bezpośrednio ze Sztabu Generalnego WP wyruszyli w swoją pierwszą trasę - śladami życia i służby generała Franciszka Gągora, byłego szefa Sztabu Generalnego WP.

Źródło: SGWP

13 sierpnia na placu apelowym Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych odbyły się uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego.

Dowódca generalny RSZ generał Jarosław Mika w swoim przemówieniu wyraził podziękowania „za wysiłek i trud, w wykonywaniu codziennych obowiązków i szeregu ważnych przedsięwzięć. Święto 15 sierpnia jest Świętem szczególnym, to czas podsumowań, czas składania życzeń ale również czas prezentowania dorobku wojskowego. Patrząc po kartach historii, jesteśmy dumni z naszej historii. Wydarzenia Bitwy Warszawskiej – wojna polsko-bolszewicka, świadczą o tym, że duch żołnierza, jego honor, walka, dążenie do wykonania zadania zawsze nam towarzyszą. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim żołnierzom, którzy codziennie wkładają swój trud w utrzymanie pokoju, stabilizacji na świecie, wykonujących zadania poza granicami kraju oraz składam serdecznie podziękowania Waszym rodzinom, bo to one wspierają nas na co dzień i przyjmują na siebie szereg spraw co pozwala nam wykonywać nasze zadania.”

Życzenia żołnierzom i pracownikom resortu obrony narodowej złożył dziś także minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak w swoim liście podkreślając, że "(…) dzięki Wam Polacy mogą czuć się bezpiecznie. W dniu Waszego święta przyjmijcie wyrazy wdzięczności za wysiłek oraz poświęcenie, jakie wkładacie w pełnienie służby, a także najlepsze życzenia pomyślności i satysfakcji. Nie bez przyczyny Wojsko Polskie cieszy się Bardzo wysokim zaufaniem – dumę z naszych żołnierzy podziela wielu Polaków!”.

W uroczystości uczestniczyli m.in.: biskup polowy Wojska Polskiego dr Józef Guzdek, kierownicza kadra Dowództwa Generalnego RSZ oraz dowódcy jednostek wojskowych.

Uroczysta zbiórka była także okazją do złożenia podziękowań i wyrażenia uznania za służbę i pracę. W trakcie uroczystości generał Jarosław Mika wspólnie z gen. broni pil. Janem Śliwką, wręczyli odznaczenia państwowe i resortowe nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę i ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych wyróżnił żołnierzy oraz pracowników resortu obrony narodowej dowództwa kordzikiem honorowym sił zbrojnych RP, tytułem honorowym zasłużony żołnierz RP, odznaką honorową Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych, odznaką pamiątkową DG RSZ oraz honorową bronią białą. Kilku oficerów i podoficerów służących w dowództwie odebrało również akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe.

Święto Wojska Polskiego – święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, obchodzone 15 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920 r., stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Wprowadzone ustawą Sejmu z 30 lipca 1992 r. (Dz.U. z 1992 r. nr 60, poz. 303), obowiązującą od 13 sierpnia 1992.

Tekst: por. Małgorzata Zakrzewska

Z okazji Święta Wojska Polskiego w 15 Giżyckiej Brygadzie Zmechanizowanej odbył się uroczysty Apel Pamięci.

Dowódca brygady, w zastępstwie płk Dariusz Dróżdż odczytał list ministra obrony narodowej z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. i Święta Wojska Polskiego.

Uroczystość upamiętniającą Bitwę Warszawską oraz Święto Wojska Polskiego obchodzono też pod pomnikiem 1920 w Orzyszu. Dla uczczenia pamięci żołnierze z 15 Mazurskiego Batalionu Saperów 15 GBZ oddali salwę honorową, został odczytany Apel Pamięci oraz list Ministra Obrony Narodowej.

Źródło: 15 BZ

14 sierpnia na placach apelowych 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej w garnizonie Morąg oraz Bartoszyce odbyły się uroczyste apele z okazji Święta Wojska Polskiego.

Zabierając głos dowódca 20 Brygady Zmechanizowanej płk Piotr Kriese odniósł się do historii oręża Wojska Polskiego. - Mimo że nie toczymy walk na miarę tych spod Warszawy w 1920 roku, nasza rola w zapewnieniu bezpieczeństwa rodakom jest nadal nie do przecenienia, a żołnierski honor, odwaga i poświęcenie są nadal bezcenne. Z dumą wspominamy naszych rodaków bohaterów wszystkich pól bitewnych, kierując swe myśli ku żołnierzom 20 polskiej Dywizji Piechoty, walczącym pod Mławą - powiedział. W swoim przemówieniu zwrócił uwagę na wysoki poziom umiejętności i profesjonalizm prezentowany przez żołnierzy Brygady, jak również podziękował pracownikom resortu obrony narodowej za codzienny trud w codziennej działalności.

Po uroczystościach na placach apelowych zostały złożone wiązanki oraz zapalone znicze przy miejscach upamiętniających poległych żołnierzy w Afganistanie. Następnie w kościele garnizonowym odbyła się msza w intencji Wojska Polskiego.

Źródło: 20 BZ

Żołnierze, pracownicy resortu obrony narodowej 10 Opolskiej Brygady Logistycznej oraz zaproszeni goście wzięli udział w uroczystej zbiórce z okazji Święta Wojska Polskiego w 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej.

Uroczystości poprzedziła msza święta w intencji Ojczyzny w kościele p.w. bł. Czesława w Opolu, koncelebrowana przez księdza proboszcza Rafała Bałamudzkiego i kapelana Garnizonu Brzeg i Opole księdza kapitana Piotra Rokitę. Wzięła w niej udział kierownicza kadra 10 Opolskiej Brygady Logistycznej, żołnierze oraz pracownicy resortu obrony narodowej. Na zakończenie mszy świętej ksiądz kapelan Piotr Rokita przekazał dowódcy 10 Opolskiej Brygady Logistycznej pułkownikowi Maciejowi Siudakowi ikonę Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego.

Uroczysta zbiórka z okazji Święta Wojska odbyła się w koszarach 10 Opolskiej Brygady Logistycznej. Zaproszenie na obchody przyjęli przedstawiciele lokalnych władz na czele z wojewodą opolskim Adrianem Czubakiem, dowódcy i komendanci jednostek wojskowych opolskiego garnizonu oraz dowódcy jednostek bezpośrednio podległych. Uroczystość, którą poprowadził podpułkownik Dominik Bech, rozpoczęła się od podniesienia flagi państwowej na maszt i wspólnego odśpiewania Hymnu Państwowego.

Podczas przemówienia dowódca Garnizonu Opole i 10 Opolskiej Brygady Logistycznej pułkownik Maciej Siudak podkreślił: – Pochylając czoła przed bohaterami tamtych dni, dzisiaj my bierzemy na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo naszej Ojczyzny. Poprzez zaangażowanie w misje poza granicami kraju, udział w dyżurach Grup Bojowych Unii Europejskiej i Sił Odpowiedzi NATO odsuwamy zagrożenia od naszych granic. Jesteśmy obecni w najbardziej zapalnych punktach świata, ograniczając rozwój światowego terroryzmu, przemyt broni i napływ nielegalnych imigrantów. Pułkownik Siudak przypomniał także rolę 10 Opolskiej Brygady Logistycznej w walce z pandemią. – Współczesne zagrożenia wymagają od Sił Zbrojnych również większego niż zwykle zaangażowania na rzecz bezpieczeństwa obywateli na terenie kraju. W dobie pandemii koronawirusa żołnierze, a w tym żołnierze 10 Opolskiej Brygady Logistycznej, podjęli walkę z nowym wrogiem wspierając administrację publiczną, służbę zdrowia, oraz inne służby mundurowe. W ten sposób każdego dnia naszej służby staramy się sprostać oczekiwaniom społeczeństwa i nie zawieść pokładanego w nas zaufania.

Dowódca podziękował żołnierzom i pracownikom resortu obrony narodowej za służbę i pracę na rzecz 10 Brygady Logistycznej, wręczył odznaczenia państwowe, medale resortowe, odznaki pamiątkowe oraz akty mianowań na wyższe stopnie wojskowe. Pułkownik Siudak złożył również podziękowania przedstawicielom lokalnych władz i parterom społecznym, którzy wspierają działalność opolskiej brygady, a wyróżnionym wręczył Medal Pamiątkowy płk. Piotra Wysockiego.

Uroczystość zakończyła się defiladą pododdziałów 10 Opolskiej Brygady Logistycznej.

Tekst i fot.: kpt. Piotr Płuciennik

14 sierpnia żołnierze Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Rumunii uroczyście obchodzili Święto Wojska Polskiego.

Obchody rozpoczęły się od mszy świętej, którą odprawił kapelan ksiądz mjr Tomasz Szefliński. Następnie, na placu apelowym 26. batalionu piechoty w Craiovej stanęły pododdziały polskie i rumuńskie oraz kompania honorowa, a oprawę muzyczną zapewniła orkiestra wojskowa strony sojuszniczej. W apelu uczestniczyli przedstawiciele ambasady RP w Rumunii, lokalnych władz samorządowych oraz żołnierze Wielonarodowej Dywizji Południe – Wschód, z dowódcą gen. bryg. Cristianem Danem na czele.

W setną rocznicę Bitwy Warszawskiej, nazywanej Cudem nad Wisłą, dowódca PKW mjr Krzysztof Słowik wręczył żołnierzom akty mianowania na wyższy stopień woskowy. Z rąk dowódcy żołnierze odebrali również medale resortowe oraz wyróżnienia za wzorową służbę na rzecz kontyngentu. W dalszej części odczytano Apel Pamięci, a uroczystość zakończyła defilada, w której udział wzięły wszystkie pododdziały zgromadzone na placu.

Tego dnia dla gości zorganizowany został również pokaz statyczny sprzętu wojskowego, po którym wszyscy udali się na świąteczny żołnierski obiad. Ostatnim punktem obchodów było złożenie kwiatów przez delegację dowództwa kontyngentu, pod pomnikiem poświęconym pamięci polskich uchodźców z czasów II wojny światowej, na cmentarzu w Craiovej.

Źródło: PKW Rumunia, fot.: st. szer. Tomasz Kochanowski

W przeddzień Święta Wojska Polskiego i 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej żołnierze i pracownicy 1 Warszawskiej Brygady Pancernej uczestniczyli we mszy świętej, a następnie w uroczystej zbiórce.

W trakcie uroczystości zastępca dowódcy 1 WBPanc płk Dariusz Czekaj podziękował wszystkim żołnierzom i pracownikom wojska za codzienną służbę, następnie zostały wręczone odznaczenia resortowe, akty mianowania na wyższe stopnie i listy gratulacyjne. Na zakończenie płk Dariusz Czekaj przywitał w pancernych murach młodych oficerów, absolwentów Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki i Wojskowej Akademii Technicznej.

W związku z reżimem sanitarnym dot. COVID-19 w zbiórce uczestniczyły delegacje pododdziałów.

Źródło: 1 WBPanc, fot. szer. P. Bednarczyk

Święto Wojska Polskiego w garnizonie Kielce

Bitwa Warszawska 1920 roku – polskie zwycięstwo dla wolności Europy – to hasło, które przyświeca tegorocznym obchodom. Święto Wojska Polskiego to bardzo wyjątkowy dzień dla każdego żołnierza, ale również dla naszej społeczności. Tegoroczne święto jest szczególne, bo obchodzimy 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej nazywanej Cudem nad Wisłą.

18. decydująca bitwa w dziejach świata dla ówczesnej, odradzającej się Polski po latach niewoli była momentem szczególnym, w obronie niepodległości stanął cały naród. Bitwa Warszawska to bitwa, która zaważyła również na losach Europy.

14 sierpnia 2020 r. w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych punktualnie o godzinie 10.00 rozpoczęły się uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego i 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Po złożeniu meldunku dowódcy Garnizonu Kielce nastąpiło podniesienie flagi państwowej RP i odegranie hymnu państwowego. - W tak wyjątkowym dniu, chciałbym wszystkim żołnierzom i pracownikom resortu obrony narodowej garnizonu Kielce za wytężoną pracę, służbę, wysiłek na rzecz rozwoju Sił Zbrojnych oraz kreowanie bezpieczeństwa nie tylko tego globalnego ale również lokalnego podziękować. Pamiętajmy, abyśmy w przyszłości oddając swoją pracę i służbę Ojczyźnie podobnie jak żołnierze sierpnia 1920 roku mogli zasłużyć na słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego: „Żołnierze! Zrobiliście Polskę mocną, pewną siebie i swobodną. Możecie być dumni i zadowoleni ze spełnienia swego obowiązku. Kraj, co potrafi wytworzyć takiego żołnierza, jakim wy jesteście, może spokojnie patrzeć w przyszłość” - powiedział komendant płk Paweł Chabielski.

Święto Wojska Polskiego jest wspaniałą okazją do mianowania na kolejne stopnie wojskowe oraz wręczenia medali i odznaczeń. Do grono oficerów starszych po raz pierwszy w Centrum dołączyła kobieta.

Komendant Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych płk Paweł Chabielski postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi. Odznaczenie wręczył Wojewody Świętokrzyski Zbigniew Koniusz.

Podczas uroczystości odczytano apel pamięci przywołując bohaterów walk o wolną i niepodległą Polskę. Odegrano Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego, a całość zwieńczyła defilada wojskowa.



Tekst i fot.: ppor. Anna Czekaj