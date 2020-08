Wystawa plenerowa z okazji 100-lecia Bitwy Warszawskiej

Mając na uwadze setną rocznicę Bitwy Warszawskiej oraz zbliżające się Święto Wojska Polskiego, 8. Flotylla Obrony Wybrzeża im. Wiceadmirała Kazimierza Porębskiego przygotowała dla mieszkańców i turystów naszego miasta patriotyczną wystawę plakatów i ulotek z 1920 roku. Wystawa została opracowana graficznie ze zbiorów specjalnych Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Wystawę będzie można oglądać od środy, 12 sierpnia, aż do 10 września. Zostanie ona zaprezentowana na nowej części świnoujskiej promenady (ul. Uzdrowiskowa), na parkanie Zdrojowa Invest od restauracji „Promenada” po Aleję Interferie.

Prezentowana ekspozycja planszowa została przygotowana przez Centralną Bibliotekę Wojskową z okazji setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Na wystawie zaprezentowano plakaty, afisze i druki ulotne z okresu wojny Rosji Bolszewickiej z Polską w 1920 roku, które to miały uzmysławiać polskiemu społeczeństwu siłę wroga i grożące mu z jego strony niebezpieczeństwo, zachęcać do wstępowania do Armii Ochotniczej oraz wzywać do zakupu Pożyczki Odrodzenia Polski.



Plakaty, afisze oraz druki ulotne są istotnym świadectwem wojny Polski z Rosją bolszewicką. Obrazują dramat ówczesnych wydarzeń, które dotknęły nie tylko żołnierzy, ale też ludność cywilną. Pokazują, jak ważna, wobec niebezpieczeństwa, jakie zawisło nad odrodzoną państwowością polską, była jedność narodu, wzajemna pomoc i poświęcenie dla dobra kraju.