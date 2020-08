Polska armia jest gwarantem naszego bezpieczeństwa

Czcigodni Weterani! Żołnierze Rzeczypospolitej! Szanowni Państwo!

Przed stu laty Polska odniosła wielkie zwycięstwo, stawiając czoła bolszewickiej nawale. Ofiarność i męstwo uratowały nasz kraj, ale i całą Europę przed zalewem okrucieństwa niesionego przez komunistyczną dyktaturę. Sprawność w dowodzeniu, odwaga i wielka determinacja żołnierzy sprawiły, że plan ponownego zagarnięcia polskich ziem i wzniecenia pożogi w innych krajach nie powiódł się, a wojska sowieckie poniosły dotkliwe straty.

W rocznicę tamtych wydarzeń obchodzimy Święto Wojska Polskiego. To dzień, w którym oddajemy hołd polskim żołnierzom poległym w walce o wolność naszej Ojczyzny i z wdzięcznością myślimy o kombatantach i weteranach. To także wielkie święto wszystkich, którzy dziś stoją na straży bezpieczeństwa Polski, służąc w szeregach Sił Zbrojnych RP i pracując w Wojsku Polskim. Z tej okazji pragnę złożyć oficerom, podoficerom, szeregowym, a także pracownikom wojska najlepsze życzenia.

Są Państwo spadkobiercami wspaniałych tradycji, których chlubną kartą jest zwycięstwo w wojnie polsko-bolszewickiej, a Państwa profesjonalizm i zaangażowanie sprawiają, że siła militarna Polski stale rośnie, czyniąc nas sprawdzonym i wiarygodnym partnerem w światowym systemie bezpieczeństwa. Szczególne wyrazy uznania kieruję do tych z Państwa, którzy pełnią misje poza granicami kraju, stając w obronie wolności i praw człowieka. Dziękuję również żołnierzom wojsk obrony terytorialnej za gotowość do obrony polskich granic i chęć bezinteresownego niesienia pomocy w myśl zasady „Zawsze gotowi, zawsze blisko”.

Polska armia pozostaje najważniejszym gwarantem naszego bezpieczeństwa. Jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych pragnę zapewnić, że uczynię wszystko, co w mojej mocy, aby była ona nadal modernizowana, aby była realizowana nowa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego, a służba i praca w Wojsku Polskim były należycie doceniane i wynagradzane. Sprawy polskiej armii i bezpieczeństwa Polski zawsze będą moim priorytetem. Będę też wspierał wszelkie działania służące podniesieniu sprawności i gotowości Sił Zbrojnych RP.

Słowa wdzięczności kieruję do rodzin i bliskich żołnierzy. Dziękuję za wsparcie, jakiego udzielają Państwo na co dzień tym, którzy wybrali tę zaszczytną służbę. Pozdrawiam żołnierzy armii sojuszniczych, którzy przebywają w naszym kraju. Polska z wdzięcznością przyjmuje Waszą solidarność i gotowość do wypełniania zobowiązań. Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób związani są z armią, życzę radosnego świętowania. Jesteśmy dziś dumni z naszych żołnierzy tak, jak

jesteśmy dumni z tradycji polskiego oręża.

Niech żyje Wojsko Polskie!

Niech żyje Polska!