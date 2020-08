Prezydent RP Andrzej Duda objął MSPO 2020 Honorowym Patronatem

Po raz kolejny Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Targach Kielce uzyskał wsparcie wyjątkowego patrona.

Zdjęcie pochodzi z MSPO 2019.

”Pan Prezydent wyraża przekonanie, że ta cenna inicjatywa ukazująca potencjał i najnowsze osiągnięcia polskiego i zagranicznego przemysłu zbrojeniowego, stanie się również okazją do wymiany doświadczeń i nawiązania licznych kontaktów z krajowymi i zagranicznymi partnerami, co przyczyni się do sprawnej modernizacji polskiej armii i rozwoju gospodarki narodowej" – czytamy w piśmie adresowanym do Andrzeja Mochonia, prezesa Targów Kielce, które nadesłano dziś (07.08.) z Kancelarii Prezydenta RP.

Andrzej Duda 6 sierpnia złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym i rozpoczął drugą, pięcioletnią kadencję prezydencką. Decyzja o przyznaniu patronatu kieleckiemu wydarzeniu jest więc jedną z pierwszych oficjalnych decyzji Prezydenta po uroczystym zaprzysiężeniu.