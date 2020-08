Radomscy terytorialsi i bank żywności podsumowują wspólne działania

- Kiedy pojawiło się zagrożenie epidemią, sklepy nie przyjmowały dostaw żywności. W związku z tym, producenci proponowali nam ich odbiór, ale Bank nie był przygotowany na to, żeby jechać tak daleko, odebrać to wszystko. Gdyby nie terytorialsi, zmarnowałyby się tony żywności – mleko, napoje, soki, pełnowartościowa żywność z długim terminem ważności – mówi Anna Głogowska Koordynator Radomskiego Banku Żywności

Dzięki współpracy banku i żołnierzy, żywność trafiała do najbardziej potrzebujących mieszkańców stałego rejonu odpowiedzialności, w którym służbę pełnią radomscy terytorialsi. Pomoc trafiała również do domów pomocy społecznej, domów dziecka i szpitali. Zorganizowano również kilka akcji wykraczających poza rejon działania batalionu m.in.: w Łodzi, Warszawie, sosnowcu, Kielcach czy Piotrkowie Trybunalskim.

- Zgodnie z przyświecającym nam hasłem „Zawsze gotowi-zawsze blisko”, pomagamy tam, gdzie ta pomoc jest potrzebna. Nie patrzymy na to, czy czeka nas spektakularna akcja, czy cichy transport żywności. Najważniejsze, że niesiemy wsparcie instytucjom, a przede wszystkim zwykłym ludziom, którty tego wsparcia potrzebują – mówi ppłk Łukasz Baranowski – Dowódca 62. Batalionu Lekkiej Piechoty w Radomiu. – Teraz, kiedy wróciliśmy do realizacji szkoleń, jesteśmy gotowi pomagać doraźnie – więc jeśli tylko trzeba będzie coś przewieźć czy dostarczyć, żołnierze w ciągu kilku godzin stawią się do pomocy - zapewnia ppłk Baranowski.

