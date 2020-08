Przeciwlotnicy w drodze do USA

Szesnastu żołnierzy 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej wyjechało do Stanów Zjednoczonych, by tam wyszkolić się na operatorów zestawów Patriot. Podczas trzymiesięcznego kursu w Air Defence Artillery School będą uczyć się m.in. budowy i eksploatacji Patriotów oraz zasad zwalczania celów powietrznych. To pierwsze tego typu szkolenie Polaków w ramach programu „Wisła”.

Do Stanów Zjednoczonych wyleciała pierwsza grupa żołnierzy, którzy przejdą szkolenia w ramach „Wisły”, czyli programu dotyczącego dostawy przeciwlotniczych i przeciwrakietowych zestawów średniego zasięgu. Pożegnanie 16 przeciwlotników odbyło się pod koniec ubiegłego tygodnia w Sochaczewie.

Do bazy Fort Still w Oklahomie poleciało 16 osób: oficerowie, podoficerowie i szeregowi z 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej. Na kurs „Allied Patriot Air Defense Operator” zostali skierowani specjaliści w zakresie budowy i eksploatacji rakietowych zestawów przeciwlotniczych – informuje ppor. Paweł Kłosowski z 3 WBR OP. Żołnierze w przyszłości mają zająć stanowiska w pododdziale bojowym wyposażonym w baterie typu Patriot. Każdy z przeciwlotników przed wyjazdem zdał egzamin z języka angielskiego i otrzymał poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do pracy z nowoczesnym sprzętem. – Wybraliśmy ludzi najbardziej doświadczonych i zmotywowanych do ciężkiej nauki i dalszej pracy w strukturze dywizjonu – informuje dowództwo 3 Brygady. Przed wyjazdem każdy z przeciwlotników przeszedł kwarantannę i miał wykonany tekst na obecność COVID-19.