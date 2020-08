Przekazanie dowodzenia w PKW UNIFIL

30 lipca w libańskiej bazie Camp Shamrock odbyła się ceremonia przekazania obowiązków na stanowisku dowódcy PKW UNIFIL. Dowódca I zmiany ppłk Paweł Bednarz w obecności attaché wojskowego RP płk. Dariusza Piłata przekazał dowodzenie kontyngentem mjr. Maciejowi Jóźwiakowi.

Po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości podniesione zostały na maszty flagi ONZ, Polski, Irlandii, Węgier, Malty oraz Libanu. Następnie dowódca przywitał zaproszonych gości, wśród których dowódca zdający oraz przyjmujący w obecności asysty honorowej przekazali sobie flagę państwową z godłem RP na drzewcu.



Ppłk Paweł Bednarz w swoim wystąpieniu podziękował dowódcy irlandzko-polskiego batalionu oraz żołnierzom IRISHPOLBATT za doskonałą współpracę i wsparcie w trakcie służby. Podwładnym pogratulował natomiast zdobycia dzięki swojemu profesjonalizmowi oraz zaangażowaniu przez cały okres trwania misji szacunku w międzynarodowym środowisku. Nowemu dowódcy PKW życzył żołnierskiego szczęścia, wyrażając jednocześnie przekonanie, że żołnierze II zmiany PKW UNIFIL będą godnie reprezentować nasz kraj i siły zbrojne w Tymczasowych Siłach ONZ w Libanie.



Obejmujący obowiązki dowódca II zmiany PKW mjr Maciej Jóźwiak zameldował o gotowości podległych mu żołnierzy do realizacji zadań na równie wysokim poziomie jak wracający do kraju poprzednicy. Zapewnił także, że dołoży wszelkich starań, aby zadania stawiane przed kontyngentem wykonywane były na najwyższym poziomie. Na koniec żołnierzom wyjeżdżającym z rejonu misji do kraju życzył pomyślności w życiu osobistym i sukcesów w dalszej służbie wojskowej.



Po dekadzie przerwy w misji w Libanie Wojsko Polskie wróciło pod błękitną flagę Narodów Zjednoczonych w ramach mandatu ONZ jako Tymczasowe Siły ONZ w Libanie (ang. United Nations Interim Force in Lebanon - UNIFIL). Głównymi zadaniami kontyngentu jest: ochrona ludności cywilnej, monitorowanie strefy rozgraniczenia tzw. blue line oraz wsparcie libańskiego rządu w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa, zgodnie z uchwaloną 11 sierpnia 2006 Rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1701.



I i II zmianę Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Libańskiej wystawiła 12. Brygada Zmechanizowana ze Szczecina. Komponenty, liczące ponad 200 żołnierzy powstały na bazie 3. batalionu piechoty zmotoryzowanej ze Stargardu, ze wsparciem specjalistów z innych jednostek wojskowych.

Dowódcą II zmiany PKW UNIFIL jest zastępca dowódcy 3. batalionu piechoty zmotoryzowanej mjr Maciej Jóźwiak.

Tekst: mjr Agnieszka Kossowska, rzecznik prasowy PKW UNIFIL