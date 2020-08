Ruszyła budowa muzeum w Ossowie

Budynek o powierzchni niemal 5 tys. mkw. zostanie ulokowany na specjalnie usypanym wzgórzu. Tuż obok znajdzie się miejsce, w którym będą się odbywały rekonstrukcje historyczne. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku zostanie otwarte za dwa lata. – Właśnie ruszają prace budowlane – poinformował minister obrony Mariusz Błaszczak.

– Mam dobrą wiadomość. Dopełniliśmy wszelkich formalności, w związku z tym robotnicy i maszyny wkraczają na plac budowy – mówił dziś w Ossowie Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. To właśnie w miejscowości, w której sto lat temu doszło do jednego ze strać z bolszewikami, rozpoczyna się budowa Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku.

Szef MON podkreślał, że placówka ma być miejscem interesującym i przystępnym dla zwiedzających. – Tak, aby upowszechniać wiedzę na temat epokowego zwycięstwa, które jest określane jako 18. bitwa decydująca o losach świata – powiedział szef MON.

Minister Błaszczak zapowiedział także, że budowa ma się zakończyć za dwa lata. – Wykonawcą są instytucje znajdujące się w strukturach resortu obrony narodowej, a to gwarantuje sprawność w działaniu – zaznaczył.

Starosta powiatu wołomińskiego Adam Lubiak przypomniał, że budowę poprzedziło wiele lat starań. – To będzie muzeum wszystkich Polaków, ale będzie gościło także ludzi z całego świata. Cieszę się, że powstaje i każdy kto je odwiedzi będzie mógł się dowiedzieć, co tu się wydarzyło w 1920 roku – zaznaczył. – Jesteśmy dziś wdzięczni bohaterom 1920 roku za to, że dzięki nim możemy dziś mówić po polsku – dodał starosta.

Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku, którego budowa rozpoczęła się w Ossowie, ma być filią Muzeum Wojska Polskiego. O tym, jak będzie wyglądało, mówił podczas konferencji ppłk Bogusław Piątek, pełniący obowiązki zastępcy szefa Stołecznego Zarządu Infrastruktury. Wyjaśnił, że placówka będzie się znajdować na terenie o powierzchni 12 hektarów. Zostanie na nim także usypane wzgórze, a na jego zboczu będą ulokowane trybuny dla czterech tysięcy osób, z których będzie można podziwiać pole bitew rekonstrukcji historycznych. Powstaną także dwa „Maszty Stulecia”. – Każdy z nich będzie miał 70 metrów, co spowoduje, że będą najwyższe w Polsce, tuż po „Maszcie Wolności” przy rondzie Zgrupowania AK „Radosław” w Warszawie – powiedział oficer.

Sam budynek będzie miał cztery kondygnacje o łącznej powierzchni 4,8 tysięcy metrów kwadratowych. – Znajdą się w nim pomieszczenia ekspozycyjne, sale konferencyjne, kinowe, pomieszczenia biurowe, socjalne, a także taras widokowy oraz kawiarnia i sklep – mówił ppłk Piątek. – Oczywiście, gmach będzie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – zapewnił.

Prace, które właśnie się rozpoczęły dotyczą przede wszystkim przygotowania gruntu. Następnie zostanie utworzony nasyp – aby powstał konieczne będzie wykorzystanie 170 metrów sześciennych ziemi – potem maszty oraz budynek muzeum w stanie surowym. Podczas kolejnych etapów budynek zostanie wykończony i wyposażony, a na koniec powstaną zaplanowane ekspozycje.

Projekt utworzenia Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku narodził się kilka lat temu. Wówczas resort obrony planował, że placówka zostanie otwarta w tym roku, aby w ten sposób uczcić setną rocznicę wydarzenia. Jednak z powodu niedoszacowania kosztów, harmonogram trzeba było zmodyfikować. Obecne plany zakładają, że placówka ma zostać otwarta za dwa lata.

Bitwa Warszawska, rozegrała się na przedpolach Warszawy między 13, a 16 sierpnia 1920 roku. Polskie wojska zatrzymały wówczas ofensywę Armii Czerwonej i zmusiły ją do odwrotu. Batalia ta jest nazywana „cudem nad Wisłą”.