Innowacyjne rozwiązania dla wojska

Stal do pocisków odłamkowo-burzących, tranzystor czy receptura na nitrocelulozę – to tylko niektóre z rozwiązań, jakie na potrzeby wojska opracuje Sieć Badawcza Łukasiewicz. Minister obrony Mariusz Błaszczak i Piotr Dardziński, prezes instytucji podpisali list inaugurujący współpracę. To początek nowej polityki dotyczącej wdrażania w armii innowacyjnych technologii.

Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, podpisał list intencyjny z Piotrem Dardzińskim, prezesem Sieci Badawczej Łukasiewicz. To ośrodek naukowy, który koordynuje prace 33 instytutów badawczych i ponad 4,5 tys. naukowców. Jest to trzecia pod względem wielkości tego typu instytucja w Europie. – Zależy nam na tym, by proces modernizacji Wojska Polskiego przebiegał płynnie, ale także, by wykorzystać potencjał polskich ośrodków badawczych. Ta umowa daje podstawy do takiej współpracy – mówił tuż po podpisaniu dokumentu szef MON.

Podpisany dokument zacieśnia współpracę MON z Łukasiewiczem w zakresie wymiany doświadczeń i informacji dotyczących innowacyjnych technologii, które mogłyby być wykorzystane w siłach zbrojnych, a także zakłada realizację wspólnych projektów na rzecz Europejskiej Agencji Obrony i Europejskiej Agencji Kosmicznej.