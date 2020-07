Umowa o wzmocnionej współpracy obronnej między Polską a USA została uzgodniona politycznie

Umowę o wzmocnionej współpracy obronnej pomiędzy Polską a USA uzgodniono politycznie. Ułatwi to dalsze pogłębienie współpracy wojskowej, w tym dotyczącej zwiększenia obecności żołnierzy USA w Polsce. Niebawem, po zakończeniu prac redakcyjnych, planowane jest podpisanie umowy.

Od 2018 roku, w trakcie kilkudziesięciu spotkań w Białym Domu, Pentagonie, amerykańskim Kongresie i w Polsce Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, konsekwentnie zabiegał o zwiększenie liczby żołnierzy USA stacjonujących na terytorium Rzeczypospolitej. Dzięki temu amerykańskie zaangażowanie wojskowe w Polsce od kilku lat stale wzrasta. – Udało się. Zakończyliśmy negocjacje umowy o współpracy obronnej. Chciałbym wyrazić uznanie i podziękować wszystkim osobom, ze strony polskiej i amerykańskiej, za bardzo intensywną pracę oraz zaangażowanie we wzmacnianie współpracy transatlantyckiej i wspólnego bezpieczeństwa- podkreślił szef resortu obrony.

Na mocy dwóch porozumień podpisanych przez prezydentów Andrzeja Dudę i Donalda Trumpa, zdecydowano o zmianie formuły stacjonowania wojsk USA w Polsce z rotacyjnej na trwałą. Liczba żołnierzy USA stacjonujących w Polsce zwiększy się o ok. 1 tys. do co najmniej 5,5 tys. Uzgodniono następujące lokalizacje dla planowanej zwiększonej obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych: