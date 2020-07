Znamy szczegóły obchodów 100-lecia Bitwy Warszawskiej

Szef MON zaznaczył, że 15 sierpnia to ważna data dla żołnierzy nie tylko dlatego, że tego dnia obchodzone jest Święto Wojska Polskiego. – Jest to też rocznica bitwy, która budowała morale żołnierzy, a pamięć o niej i ochotnikach, którzy stawili się, kiedy Polska była w potrzebie, kształtuje postawy dzisiejszych żołnierzy – mówił Minister Błaszczak. Zapowiedział też, że stulecie Bitwy Warszawskiej, która zaważyła o losach świata, świętować będziemy pod hasłem „1920 – polskie zwycięstwo dla wolności Europy”.

Defilada nad Wisłą, piknik wojskowy, otwarcie Muzeum Piłsudskiego w Sulejówku – to niektóre z wydarzeń upamiętniających zwycięską Bitwę Warszawską, które zaplanowano z okazji setnej rocznicy Cudu nad Wisłą. Okolicznościowe wydawnictwa przygotowała także nasza redakcja. Dzisiaj ministrowie obrony i kultury – Mariusz Błaszczak i Piotr Gliński – przedstawili program obchodów.

REKLAMA

Oficjalne obchody 15 sierpnia rozpoczną się rano od mszy w Katedrze Polowej Wojska Polskiego.

Defilada i muzeum

W samo południe zaplanowana jest uroczysta odprawa warty przed Grobem Nieznanego Żołnierza. – Punktem kulminacyjnym będzie defilada o godz. 15 na warszawskiej Wisłostradzie z udziałem żołnierzy Wojska Polskiego, wojsk sojuszniczych NATO, zaprezentowane zostanie też nowoczesne uzbrojenie oraz m.in. replika pierwszego polskiego pojazdu pancernego zbudowanego w 1920 roku przez inż. Tadeusza Tańskiego na bazie Forda T – wyliczał Błaszczak. 15 sierpnia MON zaprasza też na piknik wojskowy na błoniach stadionu PGE Narodowy.

– Zależy nam, aby po obchodach stulecia polskiej niepodległości i Bitwy Warszawskiej pozostała sieć nowoczesnych muzeów, dlatego Ministerstwo Kultury jest zaangażowane w ok. 85 projektów, m.in. budowę nowych placówek i modernizację istniejących – podkreślił z kolei minister Gliński podczas konferencji.

Jedną z takich placówek jest Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, które 14 sierpnia zainauguruje działalność w nowo wybudowanej siedzibie. Wartość tej inwestycji to 250 mln zł. – Pokażemy nowoczesny budynek muzeum i wystawę stałą poświęconą biografii Józefa Piłsudskiego, a także wnętrze Dworku Milusin, w którym mieszkał marszałek – wymieniał Robert Supeł, dyrektor muzeum.

Nową placówkę wzniesie też MON. – Na początku lipca otrzymaliśmy pozwolenie na budowę Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie, oddziału Muzeum Wojska Polskiego i wkrótce ruszą prace budowlane – zapowiadał szef resortu obrony. Dodał, że będzie to nowoczesna placówka, która w godny sposób upamiętni bohaterów broniących ojczyzny.

Filmy i wystawy

Setną rocznicę bitwy uczczą także okolicznościowe koncerty i wystawy. Ministerstwo obrony 14 sierpnia zaprasza na koncert galowy w Teatrze Polskim w Warszawie, w którym artyści Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego opowiedzą o Bitwie Warszawskiej. Na spektakl złożą się sceny teatralne, historyczne pieśni i piosenki oraz archiwalne zdjęcia i filmy.

Z kolei wieczorem 15 sierpnia na stadionie PGE Narodowy odbędzie się widowisko multimedialne „1920. Wdzięczni Bohaterom” z utworami muzycznymi, pokazami archiwaliów i wizualizacjami multimedialnymi.

Podczas konferencji zapowiedziano także okolicznościowe wystawy, m.in. na placu Piłsudskiego pokazana zostanie ekspozycja „Po Wielkiej Wojnie. Nowa Europa 1918 -1923” przygotowana przez Europejską Sieć Pamięć i Solidarność. Wystawa podczas swojego europejskiego tournée prezentuje przemiany, jakie zaszły po I wojnie światowej w Europie.

Minister Gliński mówił też o filmach zrealizowanych z okazji setnej rocznicy zwycięstwa pod Warszawą. Jednym z nich jest produkcja w technologii Cinematic VR „Wiktoria 1920” zrealizowana przez Biuro Programu „Niepodległa” i Narodowe Centrum Kultury. – Przy pomocy najnowszej techniki przeniesiemy widzów filmu w sam środek akcji: po założeniu gogli VR widz stanie się głównym bohaterem filmu, kurierem przewożącym meldunek z frontu do polskiego sztabu – opowiadają twórcy obrazu. Oficjalna premiera filmu zaplanowana jest na 14 sierpnia. Potem film będzie udostępniony w sieci, planowane są także jego pokazy w różnych miejscowościach w Polsce.

Natomiast wieczorem 16 sierpnia Biuro Programu „Niepodległa” z Telewizją Polską zapraszają na premierowy pokaz „Wojny Światów”, filmu zmontowanego z fragmentów kronik z czasów bitwy, archiwalnych zdjęć, rozkazów i dokumentów.

Z okazji stulecia rocznicy wiktorii powstał też specjalny portal www.bitwa1920.gov.pl, stworzony przez Biuro Programu Niepodległa i Polskie Radio. To interaktywny serwis, który w nowoczesny sposób, przy wykorzystaniu multimediów, pokazuje przyczyny, przebieg i skutki wojny polsko-bolszewickiej. – Dostępny jest w siedmiu językach, poza polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim, też w językach naszych koalicjantów z tamtego okresu, czyli Francji, Węgier i Ukrainy – zaznaczył Gliński.

Więcej informacji nt. obchodów stulecia Bitwy Warszawskiej i programu znajdziemy na stronie ministerstwa kultury.



Grafika: PZ

Rocznicowe publikacje przygotował także Wojskowy Instytut Wydawniczy, wydawca „Polski Zbrojnej”. „Katyń 1920-1940” to elegancko wydany album przedstawiający sylwetki dziesięciu polskich żołnierzy, którzy zmierzyli się z bolszewikami w 1920 roku, a dwadzieścia lat później zostali zamordowani przez Sowietów w Katyniu. Wiele niepublikowanych wcześniej zdjęć i unikalnych dokumentów. Album od 15 sierpnia będzie dostępny w e-sklepie Wojskowego Instytut Wydawniczego oraz w dobrych księgarniach. 15 sierpnia będzie można go nabyć w cenie 60 złotych na stoiskach WIW w trakcie obchodów 100-lecia Bitwy Warszawskiej w Ossowie, Radzyminie oraz na placu Piłsudskiego.

„1920 – w obrazie i dokumencie” to ponad 500-stronicowy album w twardej oprawie, który powstał we współpracy WIW z Archiwum Akt Nowych. Nigdzie niepublikowane zdjęcia, dokumenty i szkice uwiecznione na pięknym papierze sprawiają, że album ten jest jedyną w swoim rodzaju pamiątką największej wiktorii w dziejach Wojska Polskiego. Będzie go można nabyć na stoisku „Polski Zbrojnej” w dniu obchodów, a po ich zakończeniu będzie dostępny w najlepszych księgarniach oraz w naszym sklepie internetowym.

Prawdziwą gratką dla miłośników historii będzie podróż w czasie, jaką przygotowaliśmy na łamach naukowego Kwartalnika Bellona. Na 640 stronach zamieściliśmy reprinty artykułów pisanych „na gorąco” po bitwie przez wybitnych znawców ówczesnej wojskowości oraz uczestników wydarzeń. Wydawnictwo już wkrótce będzie dostępne w sklepie internetowym.

Dla miłośników strategii Wojskowy Instytut Wydawniczy przygotował również plakat przedstawiający mapę ofensywy wojsk polskich i ukraińskich przeciwko bolszewickiej Armii Czerwonej. Plakat będzie rozdawany na placu Piłsudskiego w namiocie WIW.