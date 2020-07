III Formoza Challenge w Ustce

Po raz drugi z rzędu bieg dla „ultrasów” na dystansie 10 km wygrał bsmt Łukasz Kreft z Komendy Portu Wojennego w Gdyni. Na mecie o 2 min 29 s wyprzedził sierż. Artura Pelo z 7 Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku. – Wygrać z Arturem to nie lada wyczyn. Bardzo się cieszę z tego zwycięstwa. Szkoda tylko, że z powodu koronawirusa nie było uroczystej ceremonii wręczenia nagród, bo stanąć na podium razem z Arturem to ogromny zaszczyt – podkreśla bosmanmat. Marynarz, podobnie jak wielu uczestników, bardzo czekał na te zawody. – Nie mogłem się doczekać tego startu. Byłem bardzo zmotywowany, aby wygrać drugi raz z rzędu – dodaje zwycięzca.

Kilkadziesiąt przeszkód czekało na uczestników trzeciej edycji zawodów Formoza Challenge w Ustce. Zawodnicy rywalizowali o zwycięstwo w czterech kategoriach – trzech indywidualnych i drużynowej. Najtrudniejszą dla indywidualistów była kategoria ultra. Każdy zawodnik biegł z atrapą karabinka AK-47 oraz z plecakiem ważącym minimum 8 kg. Na mecie zameldowało się 92 „ultrasów” i 12 „ultrasek”. Ten sam dystans bez dodatkowego obciążenia pokonało 180 zawodników i 51 zawodniczek. Trzecią konkurencję indywidualną rozegrano na trasie o długości 5 km. W tym biegu jego uczestnicy (108 biegaczy i 41 biegaczek) również nie biegli z dodatkowym obciążeniem. Natomiast najlepsze drużyny, w których mogło wystartować od czterech do 10 zawodników, wyłoniono na trasie o długości 10 km. Na mecie zameldowało się 40 ekip.

REKLAMA

Sierż. Artur Pelo w 2018 roku wygrał pierwszą edycję zawodów Formoza Challenge w Ustce. Był najlepszy wśród zawodników biegnących w strojach sportowych. Natomiast w zeszłym roku walczył z Łukaszem Kreftem w kategorii ultra. – Artur był wtedy dziewiąty, ale biegł z kontuzją. Dlatego tegoroczne zwycięstwo jest dla mnie bardzo cenne – przyznaje bosmanmat. Sierżant Pelo nie przygotowywał się specjalnie do startu w Ustce. – Decyzję o udziale w zawodach podjąłem w ostatniej chwili. Byłem spragniony sportowej rywalizacji i cieszę się, że organizatorzy stworzyli zawodnikom znakomite warunki. Działacze ze Stowarzyszenia Kulturalno-Rekreacyjno-Sportowego Formoza oraz żołnierze Formozy świetnie przygotowali trasę i przeszkody. Pilnowali nas, abyśmy przeszkody pokonywali z plecakiem i atrapą karabinka – podkreśla sierżant.

W biegu na 10 km bez dodatkowego obciążenia zaciętą rywalizację o zwycięstwo stoczył st. szer. Adam Struk z 1 Lęborskiego Batalionu Zmechanizowanego z Tomaszem Oślizłą, aktualnym mistrzem Europy w biegach przeszkodowych. Kolega sierżanta Pelo z 7 Brygady Obrony Wybrzeża debiutował w zawodach terenowych z przeszkodami. Udało mu się jednak stanąć na starcie w pierwszej elitarnej grupie, w której znaleźli się głównie zawodnicy specjalizujący się w biegach przeszkodowych. – Na drugim kilometrze oderwałem się od rywali. Starałem się uzyskać nad nimi jak największą przewagę, gdyż sporo traciłem podczas pokonywania przeszkód. Dwa kilometry przed metą goniąca mnie grupka zaczęła się do mnie zbliżać, ale tylko jednemu zawodnikowi dałem się wyprzedzić i to dopiero na ostatniej przeszkodzie, kilkanaście metrów przed metą – relacjonuje st. szer. Adam Struk. Żołnierz z 1 Lęborka był na siebie zły, że dał sobie odebrać zwycięstwo na ostatnich metrach. – Jednak kiedy się dowiedziałem z kim przegrałem, ta porażka już tak mnie nie bolała. Przeszkodowcy byli zdziwieni, że nagle pojawił się na trasie nieznany im dobry zawodnik. Mówili o mnie „gość znikąd” i zachęcali do startów w tego typu zawodach – dodaje szeregowy.

Natomiast na trasie o długości 5 km z naturalnymi przeszkodami (bagno, rowy melioracyjne, górki) i sztucznymi (podobne do tych, jakie są na torach szkoleniowych specjalsów: ściany, liny, pajęczyny linowe) najszybszy był Łukasz Karpiński z Krakowa, który przed rokiem był drugi w biegu na 10 km.

W rywalizacji kobiet w biegu „ultrasek” triumfowała Natalia Adamczyk. Zawodniczka, która w zeszłym roku zajęła trzecie miejsce w Maratonie Komandosa wyprzedziła Martynę Adamską i Kingę Frąckowiak. W biegu na 10 km bez dodatkowych obciążeń zwyciężyła Lucyna Kuklińska-Nurkowska, trenerka ze Szkoły Biegania w Ustce. Z kolei na trasie o długości 5 km najszybsza była ppor. mar. Anna Mudź z Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce.

W klasyfikacji drużynowej pierwszą lokatę zajęła drużyna z 1 Lęborskiego Batalionu Zmechanizowanego. Pobiegli w niej szeregowi: Albin Zacharczuk, Norbert Jefimczyk, Miłosz Kuczkowski, Radosław Jankowski i Michał Niemczyk. – Cało i zdrowo dobiegliśmy do mety – mówi szer. Albin Zacharczuk, lider zwycięskiej ekipy. Poza Michałem Niemczykiem, który już startował w biegach przeszkodowych i nie jest specjalistą od biegów patrolowych, wszyscy debiutowali w tego typu imprezie. – Nasz dowódca, ppłk Kamil Hohm, lubi sport i mobilizuje nas do startu w mistrzostwach Wojska Polskiego w biegu patrolowym. Uznaliśmy, że start w Formoza Challenge będzie dla nas dobrym sprawdzianem przed kwalifikacjami do czempionatu – dodaje szeregowy Zacharczuk.

Lider zwycięskiej drużyny podkreślił, że ich zespół starał się pokonywać trasę w dwóch grupkach. – Z przodu biegło dwóch zawodników, a kilkanaście metrów za nimi trzech. Dzięki temu nie przeszkadzaliśmy sobie przy pokonywaniu przeszkód. Staraliśmy się to robić dynamicznie i na mecie przyniosło to dobry rezultat. Drugą drużynę wyprzedziliśmy o ponad cztery minuty – dodaje szer. Albin Zacharczuk.

Wyniki

10 km ultra, mężczyźni

1. Łukasz Kreft (Team Kreft / Komenda Portu Wojennego w Gdyni) 1 godz. 13 min 2 s

2. Artur Pelo (7 Brygada Obrony Wybrzeża Słupsk) 1 godz. 15 min 31 s

3. Michał Wasielewski (9 Łódzka Brygada OT) 1 godz. 16 min 15 s

10 km ultra, kobiety

1. Natalia Adamczyk (Łodygowice) 1 godz. 59 min

2. Martyna Adamska (Młyn Team) 2 godz. 12 min 40 s

3. Kinga Frąckowiak (Patus Team) 2 godz. 13 min 30 s

10 km, mężczyźni

1. Tomasz Oślizło (Socios Silesia) 58 min 46 s

2. Adam Struk (1 Lęborski Batalion Zmechanizowany / 7 BOW) 58 min 50 s

3. Bartosz Filip (Socios Silesia) 59 min 19 s

10 km, kobiety

1. Lucyna Kuklińska-Nurkowska (Szkoła Biegania Ustka) 1 godz. 14 min 10 s

2. Karolina Mierzejewska (Forma Kartuzy) 1 godz. 15 min 1 s

3. Nadia Laszczyk (43 Batalion Saperów FO w Rozewiu) 1 godz. 17 min 42 s

5 km, mężczyźni

1. Łukasz Karpiński (Kraków) 29 min 33 s

2. Sebastian Weryk (10 Warszawski Pułk Samochodowy) 31 min 11 s

3. Kamil Karski (Gniezno) 31 min 20 s

5 km, kobiety

1. Anna Mudź (Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej Ustka) 39 min 29 s

2. Żaklina Rogozińska (Gdynia) 41 min 21 s

3. Katarzyna Gruetzmacher (Runway Team) 43 min 55 s

10 km – team challenge

1. 1 Lęborski Batalion Zmechanizowany 1 godz. 6 min 2 s

2. FPP Koszalin 1 godz. 10 min 56 s

3. 19 Batalion Zmechanizowany Chełm 1 godz. 11 min 54 s.