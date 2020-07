Wojownik uderza w Słupsku

Zajęcia w Słupsku poprowadził jeden z najlepszych polskich zawodników – Daniel Skibiński. To wychowanek legendarnego klubu Ankos MMA Poznań, a jego zasadniczym stylem walki są zapasy i grappling, czyli walka na chwyty, ale doskonale radzi sobie także w stójce, w technika kickbokserskich i bokserskich. Jest mistrzem Europy w grapplingu NO-GI, wicemistrzem świata, mistrzem Wielkiej Brytanii, a także zwycięzcą programu reality show „MMAster”. W 2018 roku wywalczył mistrzostwo jednej z największych polskich federacji mieszanych sztuk walki Babilon MMA i według portalu Ranking MMA Rocks zajmuje drugie miejsce w polskim rankingu wagi półśredniej.

„Projekt Wojownik” to cykl zajęć sztuk walki dla weteranów. Zgodnie z założeniem byli uczestnicy misji raz w miesiącu spotykają się na macie, aby trenować pod okiem mistrzów. Niestety te plany pokrzyżowała epidemia koronawirusa, a raczej związane z nią obostrzenia – zajęcia z uwagi na zakaz zgromadzeń po prostu zostały odwołane. Dziś, po kilkumiesięcznej przerwie, żołnierze w końcu wrócili na treningi.

Aby trenować pod okiem mistrza do Słupska – gospodarzem wydarzenia była 7 Brygada Obrony Wybrzeża – przyjechało 45 osób. Wśród nich 30 weteranów, a także wojskowi instruktorzy i zawodnicy sztuk walki. – To były dwa bardzo intensywne bloki zajęć. Nasz trener położył duży nacisk na techniki zapaśnicze i parterowe, które są jego konikiem – mówi płk Szczepan Głuszczak, dyrektor Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa, a także pomysłodawca i organizator wydarzenia. – Mimo że pot lał się strumieniami, nikt nie narzekał, wręcz przeciwnie. Po tak długiej przerwie wszyscy byli spragnieni wysiłku – przyznaje.

Jednak zanim weterani wkroczyli na matę, najpierw uczestniczyli w warsztatach psychologicznych i zajęciach z żywienia w sporcie, które poprowadził sam Daniel Skibiński, jednocześnie dietetyk sportowy.

Nie mniej intensywny dzień czeka uczestników „Projektu Wojownik” jutro. Wówczas zajęcia poprowadzą wojskowi instruktorzy sztuk walki, którzy będą trenowali z weteranami elementy kick-boxingu i tajskiego boksu.

Oczywiście, z powodu epidemii koronawirusa wszyscy uczestnicy zajęć muszą przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Poza salą treningową muszą poruszać się w maseczkach i regularnie dezynfekować ręce. Samo miejsce zajęć jest też codziennie ozonowane.

Treningi, które odbywają się w Słupsku to 24. edycja wydarzenia. Do tej pory z weteranami trenowali między innymi Jan Błachowicz, Przemysław Saleta czy Joanna Jędrzejczyk. Płk Głuszczak zdradza, że kolejne zajęcia odbędą się w przyszłym miesiącu. Ich gospodarzem będzie Jednostka Wojskowa Formoza. Każdy, kto chciałby w nich uczestniczyć, powinien zgłosić się do organizatora za pośrednictwem maila s.gluszczak@ron.mil.pl lub pisząc wiadomość na Facebooku.