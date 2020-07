Żołnierze pomagali mieszkańcom Podkarpacia

Każdy z nas wie, jak piękna oraz niebezpieczna potrafi być natura. O jej ogromnej sile pod koniec czerwca przekonało się województwo podkarpackie, w tym sześć powiatów m.in.: przemyski, łańcucki, rzeszowski, przeworski, brzozowski oraz jasielski. Mieszkańcy poszkodowanych terenów nie zostali sami, na pomoc ruszyli im żołnierze jednostek inżynieryjnych DG RSZ, którzy z ogromnym wysiłkiem i poświęceniem przystąpili do usuwania szkód wyrządzonych przez ulewne deszcze oraz zapobiegania kolejnym stukom niebezpiecznej sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej.

Na wniosek wojewody podkarpackiego, który wpłynął do Ministra Obrony Narodowej, rozpoczęto działania polegające na wspieraniu oraz udzielaniu pomocy dotkniętych żywiołem potrzebującym i poszkodowanym mieszkańcom podkarpackich miejscowości. Zadanie to otrzymał dowódca 2 Pułku Inżynieryjnego płk Artur Gruszczyk, który do bezpośredniej realizacji wyznaczył 3 Batalion Inżynieryjny z Niska pod dowództwem ppłk. Radosława Podolskiego. Dowódca 3 Batalionu Inżynieryjnego natychmiast skierował siły i środki do udzielenia pomocy mieszkańcom z zalanych i zniszczonych powodziami oraz nawałnicami miejscowościach.

28 czerwca przybył do 3 Batalionu Inżynieryjnego Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Jarosław Mika, który poprowadził odprawę koordynacyjną dotyczącą udziału sił i środków garnizonu Nisko w usuwaniu skutków powodzi jaka wystąpiła w województwie podkarpackim. W odprawie ponadto wzięli udział: szef zarządu inżynierii wojskowej dowództwa generalnego rodzajów sił zbrojnych płk Marek Wawrzyniak, dowódca 2 Pułku Inżynieryjnego w Inowrocławiu płk Artur Gruszczyk, dowódca 3 Batalionu Inżynieryjnego będący jednocześnie Dowódcą Garnizonu Nisko ppłk Radosław Podolski oraz zastępca dowódcy 16 Batalionu Saperów mjr Adam Bienniek. Ustalono ilość oraz rodzaj sił i środków, które przeznaczone będą do udziału w akcji udzielania pomocy w kilku miejscowościach podkarpacia jednocześnie. Bezpośrednio po odprawie zadania przekazane zostały do pododdziałów, które natychmiast przystąpiły do organizacji transportu i przemieszczenia się w rejony potrzebujące pomocy.