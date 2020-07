Kolejna ewakuacja medyczna z platformy

20 lipca, załoga śmigłowca W-3WARM z Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, po raz kolejny w ciągu tygodnia, ewakuowała chorego pracownika platformy wiertniczej. Od ogłoszenia alarmu do przekazania poszkodowanego służbom medycznym upłynęła godzina i 23 minuty.

Załoga dyżurna SAR (Search and Rescue) z 43 Bazy Lotnictwa Morskiego z Gdyni-Babich Dołów, postawiona została w stan gotowości alarmem ratowniczym: "pomoc medyczna”. Z otrzymanych informacji wynikało, że jeden z pracowników platformy wiertniczej, znajdującej się na Bałtyku, wymagał ewakuacji medycznej na ląd. Załoga śmigłowca poszukiwawczo-ratowniczego W-3WARM Anakonda, dowodzona przez kpt. Pawła Estala, osiągnęła gotowość do działań o godz. 20.05 i wystartowała cztery minut później w kierunku platformy, lądując na jej pokładzie o godz. 20.40. Ratownicy: pokładowy i medyczny dokonali oceny stanu zdrowia poszkodowanego, zaopatrzyli go i przygotowali do transportu lotniczego. Start z platformy nastąpił o godz. 20.50 i śmigłowiec rozpoczął powrót do lotniska Oksywie. Po lądowaniu, o godz. 21.19 chorego z ostrym zapaleniem wyrostka robaczkowego przekazano służbom medycznym.

***

Była to 678 akcja poszukiwawczo-ratownicza w historii BLMW i dwunasta przeprowadzona w tym roku. W tym czasie udzielono pomocy 361 osobom. Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej jest jedyną w Polsce formacją lotniczą utrzymująca ciągłą gotowość do prowadzenia działań ratowniczych z powietrza nad obszarami morskimi. Całodobowy dyżur SAR/ASAR, w ramach polskiej strefy odpowiedzialności "Konwencji o poszukiwaniu i ratownictwie morskim" oraz „Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym”, pełniony jest przez załogi śmigłowców W-3WARM w 43. Bazie Lotnictwa Morskiego w Gdyni-Babich Dołach oraz śmigłowców Mi-14PŁ/R lub W-3WARM w 44. Bazie Lotnictwa Morskiego w Darłowie. Przez cały czas, system ratownictwa wspiera załoga samolotu patrolowego M28B 1R Bryza, pełniąca całodobowy dyżur na lotnisku w Siemirowicach koło Lęborka.