Druga przysięga żołnierzy WOT na ziemi lubuskiej

Uczniowie, studenci ale także kadrowa, informatyk, czy ekonomista zostali nowymi żołnierzami OT w wielkopolskiej brygadzie. Ponad 70 ochotników stanęło dziś do przysięgi wojskowej. Uroczystość odbyła się na terenie koszar w Skwierzynie, gdzie stacjonuje 151 batalion lekkiej piechoty, wchodzący w skład 12 Brygady WOT.

To była nietypowa przysięga wojskowa. Zwykle jest to szczególne przeżycie dla nowych żołnierz ale także dla ich rodzin. Dziś jednak ze względu na obostrzenia sanitarne związane z COVID-19, bramy koszar dla osób z zewnątrz pozostały zamknięte. Uroczystość odbyła się zgodnie z wytycznymi epidemicznymi, natomiast transmisję z uroczystości można było obejrzeć na antenie TVP3 z Gorzowa i w Internecie.

Składający przysięgę żołnierze zostali powołani do służby 4 lipca i musieli odbyć szesnastodniowe szkolenie podstawowe, które stanowi wstęp do dalszego podnoszenie kwalifikacji żołnierza WOT. Każdy dzień składał się z ćwiczeń, które trwały 12 godzin. Wśród ochotników znalazło się 18 kobiet. Uroczystą przysięgę złożyło 75 kandydatów. Podczas szkolenia nowo wcieleni „terytorialsi” zostali przeszkoleni w zakresie: praktycznych umiejętności strzeleckich, posługiwania się bronią, zasad zachowania na polu walki, przetrwania w trudnych warunkach, udzielania pierwszej pomocy medycznej i topografii. Aby przystąpić do przysięgi, przyszli żołnierze musieli zdać egzamin z tzw. pętli taktycznej. To dopiero początek drogi, jaką będą musieli odbyć ochotnicy. Po przysiędze czekają ich szkolenia rotacyjne, które planowane są głównie w dni wolne. Aby jednak osiągnąć pełną gotowość do walki i stać się „combat ready”, żołnierz OT szkoli się trzy lata.