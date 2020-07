Znamy najważniejsze wydarzenia historyczne 2019

Celem organizowanego już po raz 13. konkursu było uhonorowanie organizatorów, twórców oraz inicjatorów najciekawszych przedsięwzięć historycznych minionego roku, promujących historię i kulturę Polski w kraju i za granicą. Zwycięscy plebiscytu zostali wybrani w dwóch etapach. W pierwszym osoby prywatne i instytucje zgłaszały wydarzenia związane z historią Polski w trzech kategoriach: „Wystawa”, „Wydarzenie” oraz „Edukacja i multimedia”. W tym roku nadesłano ponad 200 projektów z kraju i zagranicy. – Każde ze zgłoszonych wydarzeń to fantastyczne projekty robione przez entuzjastów historii – stwierdził dyrektor muzeum. Spośród tych wydarzeń jury wybrało po pięć najciekawszych projektów w każdej z kategorii.



Film: Muzeum Historii Polski

Podczas drugiego etapu na wskazane przez jury wydarzenia głosowali internauci i to oni wybrali zwycięzców. – Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, oddano w sumie ok. 6 tys. głosów, walka była bardzo wyrównana i trwała do końca – podaje Elżbieta Lichocka, koordynatorka plebiscytu. Internauci zdecydowali, że w kategorii „Wydarzenie” zwyciężyły „Obchody 100-lecia I Powstania Śląskiego”, których organizatorem było Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach. – Staramy się z historią wychodzić do ludzi, szczególnie młodych – mówi Mariola Miklaszewska z MPŚ. Dodaje, że zorganizowane przez nich obchody były różnorodne i skierowane do szerokiego grona odbiorców. – Dopisali też głosujący na nas internauci, za co im bardzo dziękujemy – podkreśla Miklaszewska.

Do najważniejszych wydarzeń związanych z obchodami, które obyły się w kilkunastu śląskich miastach, należały m.in.: bieg powstańczy, olimpiada wiedzy o Górnym Śląsku, historyczna gra miejska, wystawa „Śląsk − droga do Niepodległej”, rekonstrukcja bitwy o Golgotę Godowską, koncert „O mój Śląsk" i płyta „Krew i gniew” zawierająca pieśni powstańcze w nowoczesnych aranżacjach.

Muzeum w Świętochłowicach zdobyło już po raz trzeci nagrodę w plebiscycie MHP. W 2014 roku otwarcie placówki zostało wybrane „wydarzeniem roku”, a dwa lata później ich „Filmowa Encyklopedia Powstań Śląskich” zwyciężyła w kategorii „Edukacja i multimedia”.

Wydarzenie związane z powstaniami śląskimi wygrało też w tym roku w kategorii „Edukacja i multimedia”. Najwięcej głosów otrzymała strona internetowa www.powstancyslascy.pl przygotowana przez Archiwum Państwowe w Opolu oraz Archiwum Państwowe w Katowicach. „Strona oparta jest w całości na materiałach archiwalnych, a jej celem jest przybliżenie bogactwa informacji skrywanego w archiwach oraz upowszechnianie wiedzy o pamięci wspólnej przeszłości Polaków” – podają organizatorzy. W portalu znalazła się baza nazwisk osób związanych z powstaniami, teksty i materiały dotyczące rocznic tych zrywów, historii ludzi uwikłanych w powstańcze zmagania oraz zdjęcia uczestników powstań. Znajdziemy tam też materiały archiwalne dotyczące powstańców przechowywane w Centralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie, a w czasie wojny wywiezione do Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku.

Z kolei ekspozycja „Ochotnik. Witold Pilecki i jego misja w Auschwitz” zrealizowana przez Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego zdobyła I miejsce w kategorii „Wystawa”. Ekspozycja zorganizowana została z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz w związku z inauguracją działalności berlińskiego oddziału instytutu. – Wystawa skierowana do odbiorcy niemieckiego i, szerzej, zachodniego, opowiada tak naprawdę o doświadczeniu Polski podczas wojny – mówi Hanna Radziejowska, kurator wystawy i kierownik berlińskiego oddziału Instytutu. Zwycięska ekspozycja ukazuje dzieje pobytu płk. Pileckiego w obozie koncentracyjnym w Auschwitz, działalności podziemnej oraz raportów wysyłanych do polskich władz o sytuacji w obozie. Zaprezentowano na niej też unikatowe obiekty m.in. egzemplarz maszyny szyfrującej Enigma czy nieznane szerzej dokumenty z procesów oświęcimskich we Frankfurcie.

Elżbieta Lichocka zapowiada, że kameralna gala, podczas której wręczone zostaną zwycięzcom konkursu dyplomy i statuetki, zostanie zorganizowana we wrześniu.