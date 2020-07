McCarthy: Żołnierze USA w Polsce zwiększają bezpieczeństwo całego regionu

Polska jest cennym sojusznikiem, który inwestuje duże środki w obronność i bierze udział w sojuszniczych inicjatywach, cały czas stojąc w obliczu presji ze strony Rosji. Obecność wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce przyczynia się do wzrostu siły regionu i zwiększa jego bezpieczeństwo – mówi Ryan D. McCarthy, sekretarz sił lądowych Stanów Zjednoczonych.

Przyjazd amerykańskich żołnierzy do Polski w styczniu 2017 roku oznaczał nie tylko poważne wzmocnienie potencjału obronnego naszego kraju, ale także całej wschodniej flanki NATO. Co sprawiło, że to właśnie Polska stała się centrum zaangażowania Stanów Zjednoczonych w tej części Europy?

Ryan D. McCarthy: Pogłębiona, bardziej partnerska amerykańsko-polska współpraca obronna jest kluczowa, by sprostać obecnym wyzwaniom i zagrożeniom. Obecność wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce zwiększa natowski potencjał odstraszania w tym regionie świata i przyczynia się do zapewnienia demokracji, wolności i poszanowania suwerenności.