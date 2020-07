Szkolenie skoczków na spadochronach AD-2000

Kawalerzyści z 25 Brygady Kawalerii Powietrznej zostali przerzuceni w nieznany im wcześniej rejon (lotniska Masłów - Kielce), by zrealizować najtrudniejszy poziom szkolenia spadochronowego w tej grupie spadochronów. Każdy skok na tym treningu przygotowuje żołnierzy do skoku bojowego i oddawany jest z minimalnej wysokości 3000 m n.p.m. z częściowym i pełnym oporządzeniem oraz z zestawami nawigacyjnymi do wykonywania skoków bez widoczności punktu lądowania.

REKLAMA

W czasie kursu każdy żołnierz wykona po ok. 30 skoków, z czego większość realizowana jest w połączeniu z przelotami do wskazanego z mapy punktu, a zrzut skoczków odbywa się poza granicą słyszalności danego statku powietrznego. W tym ćwiczeniu kursanci przelatują w linii prostej dystans ok 17 km. Statek powietrzny M-28B/PT został przydzielony do tego szkolenia z 8 Bazy Lotnictwa Transportowego z Krakowa.

Źródło: 25 BKPow