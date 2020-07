Potrzebna krew

Trwają wakacje, czyli najtrudniejszy czas dla publicznej służby krwi. W tym okresie bieżące stany magazynowe krwi i jej składników w Polsce drastycznie maleją, dlatego jest ona szczególnie potrzebna. Stąd apel do krwiodawców w tym również tych w szeregach wojsk obrony terytorialnej o oddanie krwi przed wyjazdem na wakacje.

Z apelem do żołnierzy Wojska Polskiego o zgłaszanie się do punktów poboru i oddawanie krwi zwrócił się również Mariusz Błaszczak - minister obrony narodowej. W liście z dnia 14 lipca br. Minister podkreślił, że żołnierze niejednokrotni udowodnili, że służba w armii to przede wszystkim służba społeczeństwu: „To zarówno gotowość do obrony państwa z bronią w ręku, jak i niesienie pomocy w różnych sytuacjach kryzysowych. To także zapewnienie, by nie zabrakło krwi niezbędnej do ratowania zdrowia i życia Polaków”. Podziękował również wszystkim którzy uczestniczyli w akcjach zbiórki krwi i pogratulował im patriotycznej postawy.

Sytuacja związana z COVID-19 udowodniła, że w obliczu topniejących zapasów krwi trzeba działać szybko i efektywnie. W trakcie operacji „Odporna Wiosna” żołnierze WOT i podchorążowie chętnie odpowiadali na apele regionalnych centrów krwiodawstwa - oddali 6232 donacji krwi, co stanowi 2900 litrów.