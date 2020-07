Czwarta zmiana pancerniaków w ramach eFP

Kolejna, czwarta już w tym roku zmiana warszawskich pancerniaków rozpoczęła swój rotacyjny dyżur w ramach eFP (enhanced Forward Presence).

Na co dzień „polska” grupa współdziała z 15 Giżycką Brygadą Zmechanizowaną, a jej działania, podobnie jak w przypadku pozostałych batalionowych grup bojowych eFP, są koordynowane przez Wielonarodową Dywizję Północny Wschód w Elblągu. Dzięki rotacyjnym dyżurom, każda kompania czołgów wchodząca w skład 1 Warszawskiej Brygady Pancernej, ma możliwość wymiany doświadczeń z sojusznikami oraz szkolenia i rozwijania swoich umiejętności w międzynarodowym środowisku co w sposób nieoceniony buduje i rozwija naszą interoperacyjność.

Każdy pododdział w trakcie swojego dyżuru realizuje intensywny program szkolenia. Zazwyczaj rozpoczyna się on cyklem zajęć z pierwszej pomocy przedmedycznej, gdzie żołnierze doskonalą: techniki ewakuacji z wozów, procedury wzywania MEDEVAC (medical evacuation) i CASEVAC (casualty evacuation) oraz podstawowe algorytmy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, następnie realizuje m.in. strzelania z czołgów Leopard na duże odległości w dzień i w nocy, szereg ćwiczeń taktycznych zgrywające pododdział oraz ćwiczenia zgrywające we współdziałaniu z sojusznikami. Skupiamy się by nasze szkolenia nie były efektowne lecz efektywne, takie możliwości daje nam szkolenie w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Orzyszu wraz z naszymi partnerami z Polski i sojuszników z NATO.