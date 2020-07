Strzelnice dla terytorialsów

Wojska obrony terytorialnej otrzymają kolejne kontenerowe strzelnice, w których żołnierze mogą trenować nie tylko z bronią krótką o kalibrze 9 mm, ale również z karabinkami o kalibrze 5,56 mm. Firmy zainteresowane dostarczeniem wojsku tego typu konstrukcji mają czas do 7 sierpnia, by zgłosić się do przetargu ogłoszonego przez Inspektorat Uzbrojenia MON.

Strzelnice mają składać się z trzech kontenerów o długości 40 stóp i umożliwiać szkolenie strzeleckie – indywidualne oraz w parach – z użyciem pistoletów o kalibrze 9 mm i karabinków o kalibrze 5,56 mm, w postawie leżącej, siedzącej, klęczącej, stojącej i w ruchu.

Do końca 2022 roku wojska obrony terytorialnej otrzymają kolejną partię kontenerowych strzelnic, w których można prowadzić treningi ogniowe w odległościach od 5 do maksymalnie 50 metrów. O wyborze najkorzystniejszej oferty – spośród maksymalnie pięciu – zadecyduje cena (70 procent punktów), roczne koszty eksploatacji, w tym obsługa kulochwytu i powierzchni antyrykoszetowych (20 procent punktów) oraz długość i zakres gwarancji (10 procent punktów). Niestety, nie wiadomo ile sztuk strzelnic chce kupić Inspektorat Uzbrojenia MON.