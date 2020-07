Zawiszacy świętują

Po podniesieniu flagi państwowej RP na maszt dowódca brygady powitał zaproszonych gości. „Cieszę się i dziękuję, że jesteśmy tu dzisiaj razem i wspólnie możemy uczcić ten wyjątkowy dla Nas dzień. Dzisiejszy apel oraz inne uroczystości i wydarzenia towarzyszące obchodom Święta Brygady, są wyrazem Naszej radości, ale również podziękowaniem wszystkim osobom, które życzliwie i przyjaźnie odnoszą się do Naszej Brygady i Naszych żołnierzy. Dla mnie osobiście tegoroczne Święto Brygady jest szczególne. Nie po raz pierwszy świętuje z wami Zawiszacy, ale po raz pierwszy w tym ważnym dniu stoję przed Wami jako wasz dowódca. Jestem ogromnie dumny mogąc nazywać siebie dowódcą Zawiszaków i bez wątpienia czuje się tym faktem wyróżniony” – powiedział dowódca 15 GBZ płk Bogdan Rycerski.

Ważnym elementem uroczystej zbiórki było wręczenie wyróżnienia 1 batalionowi zmechanizowanemu Szwoleżerów Mazowieckich 15 GBZ. W imieniu dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych buńczuk honorowy wręczył dowódca 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej gen. dyw. Krzysztof Radomski. 1 batalion zmechanizowany Szwoleżerów Mazowieckich został wyróżniony Tytułem Honorowym „Przodujący Pododdział Wojsk Lądowych” za uzyskanie najlepszych wyników w działalności służbowej, w istotnym stopniu wpływającym na zwiększenie zdolności i gotowić bojowej Sił Zbrojnych oraz umacnianie obronności RP, potwierdzonej w działalności kontrolno – rozliczeniowej w resorcie obrony narodowej w 2019 roku.

W trakcie uroczystego apelu dowódca 15. GBZ wyróżnił zasłużonych Zawiszaków m.in. tytułem honorowym Zasłużony żołnierz RP III stopnia oraz wręczył odznaki pamiątkowe 15. GBZ. Sam również został wyróżniony medalem „Pro Patria” oraz odznaką pamiątkową Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej. Uhonorowani medalem „Pro Patria” mogą być osoby i instytucje „za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej”. Ceremonii wręczenia dokonał Wojewoda Warmińsko – Mazurski Artus Chojecki w asyście wnioskodawcy Jarosława Szlaszyńskiego Starosty Augustowskiego. Wręczenia odznaki pamiątkowej dokonał szef Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej płk Andrzej Nawrocki.

Następnie dowódca 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej gen. dyw. Krzysztof Radomski odczytał list ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka wystosowany z okazji Święta Brygady, w którym szef MON podziękował żołnierzom 15. GBZ za ich służbę, szczególnie podkreślając ich zaangażowanie w umacnianie bezpieczeństwa i współpracy sojuszniczej: „15 Giżycka Brygada Zmechanizowana to elita Wojska Polskiego. Jesteście znakomicie wyszkolonymi profesjonalistami, gotowymi do szybkiego i skutecznego działania w obronie polskich granic. Wasza jednostka jest nieustannie zaangażowana we wzmacnianie naszego bezpieczeństwa i rozwój współpracy sojuszniczej. Potwierdzacie to na co dzień, współdziałając w ramach wysuniętej wzmocnionej obecności na wschodniej flance z wojskami naszych sojuszników. Wszyscy doceniamy osiągnięcia Brygady, które są efektem Waszej ciężkiej i sumiennej służby i pracy”.

Dowódca 16. DZ zabierając głos podziękował w swoim imieniu Zawiszakom za trud wkładany w służbę Ojczyźnie: „Słowa najwyższego uznania kieruję do wszystkich żołnierzy i pracowników Resortu Obrony Narodowej 15 Brygady Zmechanizowanej, dziękuję Wam za właściwe rozumienie obowiązków służbowych oraz za profesjonalizm, którym nacechowana jest wasza służba i praca. W tym szczególnym dniu składam życzenia satysfakcji z osobistych i zespołowych dokonań. Życzę również zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym. Niech Wasz żołnierski trud i ofiarna służba dobrze służy naszej Ojczyźnie”.

W czasie przegrupowania pododdziałów do defilady goście mogli obserwować pokaz wyszkolenia przygotowany przez Zawiszaków z kompanii rozpoznawczej. Uroczystość zwieńczyła defilada pododdziałów.

Tekst: kpt. Martyna Kupis