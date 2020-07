Przekazanie darowizny weteranowi poszkodowanemu

9 lipca w Dowództwie Operacyjnym RSZ odbyła się uroczystość przekazania darowizny dla weterana poszkodowanego, zebranej podczas XXV Balu Lotników i Polskiej Obronności.

W obecności dowódcy operacyjnego RSZ gen. broni Tomasza Piotrowskiego, darowiznę weteranowi poszkodowanemu przekazali organizatorzy tegorocznego balu, reprezentowani przez prezesa Fundacji Ludzi Lotnictwa, wiceprezesa Agencji Lotniczej Altair oraz przedstawiciela uczestników licytacji.



Dowódca operacyjny RSZ gen. broni Tomasz Piotrowski, przemawiając do zebranych, podkreślił, że „wrażliwość na potrzeby weteranów poszkodowanych, stanowi formę uhonorowania oraz podziękowania za ich służbę i poświęcenie, podczas wykonywania zadań na rzecz bezpieczeństwa międzynarodowego”.



Weteran poszkodowany wyraził szczególne podziękowania dla dowódcy operacyjnego RSZ oraz darczyńców za wskazanie jego osoby i zwrócenie uwagi na potrzeby środowiska weteranów i ich najbliższych. Prezes Fundacji Ludzi Lotnictwa oraz wiceprezes Agencji Lotniczej Altair szczególnie podziękowali za współpracę, dzięki której pomoc przekazywana jest do konkretnych osób i na konkretne potrzeby.



- Dla mnie jako dowódcy operacyjnego, jest to wyjątkowa chwila, bowiem ogromne pokłady empatii wszystkich uczestników i sponsorów Balu, zostały skierowane w stronę weterana poszkodowanego, którym opiekuje się Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych – powiedział gen. Piotrowski, jednocześnie dziękując wszystkim za pamięć i wsparcie oraz życząc pomyślności i wielu równie wzruszających wydarzeń w przyszłości.



Tekst: OKS DO RSZ