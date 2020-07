Szkolenie przeciwkryzysowe w Drohiczynie

Układanie worków z piaskiem, podstawy ratownictwa wodnego oraz doskonalenie umiejętności z zakresu pomocy przedmedycznej to niektóre z elementów ćwiczonych przez żołnierzy 14 batalionu lekkiej piechoty.

Celem szkoleń przeciwkryzysowych jest przygotowanie żołnierzy 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej do wsparcia lokalnych społeczności, władz i służb w sytuacjach kryzysowych. Dlatego tego typu szkolenia najczęściej realizowane są poza obiektami wojskowymi, co podnosi realizm ćwiczeń.

Szkolenie żołnierzy 14 batalionu lekkiej piechoty zostało zorganizowane we współpracy z zawodowymi strażakami z Komendy Powiatowej PSP w Siemiatyczach, policjantami z Komendy Powiatowej w Siemiatyczach i posterunku w Drohiczynie oraz strażakami-ochotnikami z OSP Drohiczyn. Jest to praktyczna realizacja porozumienia w sprawie współpracy zawartego 16 czerwca br. pomiędzy dowódcą 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej a Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej. Zgodę na wykorzystanie plaży miejskiej oraz zabezpieczenie materiałów do ćwiczeń przeciwpowodziowych udzieliła gmina w Drohiczynie.