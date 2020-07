Powstaje Szkoła Podoficerska Logistyki

– Istniejące szkoły podoficerskie mają ograniczone możliwości przyjęć, zwłaszcza, że liczebność sił zbrojnych cały czas wzrasta. Nowa szkoła w dużym stopniu odciąży te placówki i przejmie na siebie ciężar szkolenia kandydatów na kaprali logistyki, jak również żołnierzy biorących udział w kursach kwalifikacyjnych. To ważne, ponieważ logistycy stanowią aż 1/3 całego korpusu podoficerów – mówi st. chor. sztab Sławomir Nastarowicz, Starszy Podoficer Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Szkolenie przyszłych kaprali logistyki będzie się odbywało nie tylko w nowym miejscu, ale też według nowych standardów i programów kształcenia.

Szeregowi biorący udział w kursie bazowym w nowej szkole podoficerskiej, podobnie jak w innych tego typu placówkach, nie będą już np. przechodzić trzymiesięcznego szkolenia specjalistycznego. Zgodnie bowiem z „Koncepcją rozwoju korpusu podoficerów zawodowych”, zadaniem szkół podoficerskich jest wyłącznie kształcenie ogólne, a celem nauki podniesienie kompetencji dowódczych przyszłych kaprali. Jednak w programie nowej szkoły obok np. przywództwa wojskowego, dowodzenia i metodyki pojawią się elementy dotyczące szkolenia specjalistów logistyki.



Po zakończeniu kursu bazowego, wyznaczeniu na stanowisko służbowe i mianowaniu na stopień kaprala, żołnierze będą kierowani na dostosowany do potrzeb swojej jednostki kurs specjalistyczny, głównie do Centrum Szkolenia Logistyki. – Istotne jest to, że niemal całe szkolenie personelu logistycznego będzie się odbywało w jednym miejscu, wyposażonym w odpowiednią bazę szkoleniową. Co więcej, merytoryczny nadzór i koordynację całego procesu kształcenia podoficerów logistyki będzie sprawowała jedna instytucja, czyli Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych. Liczymy, że wpłynie to na efektywność szkolenia oraz możliwość szybkiego reagowania na zmieniające się w tej kwestii potrzeby sił zbrojnych – mówi st. chor. sztab. Nastarowicz.

Nowa szkoła będzie kształciła również na potrzeby pozostałych rodzajów wojsk. Rocznie ma się w niej szkolić ok. 800 słuchaczy. Podobnie jak w przypadku pozostałych szkół kwalifikowanie żołnierzy na kurs będzie się odbywać w formie egzaminów wstępnych. Specjaliści ze Sztabu Generalnego WP właśnie opracowują nowe zasady przeprowadzania kwalifikacji.

Szkoła Podoficerska Logistyki będzie zatrudniać 43 żołnierzy zawodowych oraz czterech pracowników resortu obrony. Szacunkowe koszty jej powstania i działalności do końca tego roku mają wynieść ok. 1 mln 200 tys. zł. Poza wynagrodzeniami, to także koszty inwestycji i remontów w budynki zajmowane obecnie przez Centrum Szkolenia Logistyki.