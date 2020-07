Kawalerowie Orderu Krzyża Wojskowego, wystąp!

Chociaż ich czyny zasługują na to, by stali się wzorcem dla innych, mało kto zna kawalerów jednego z najbardziej prestiżowych polskich orderów – Krzyża Wojskowego. Dlatego prezydenckie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego oraz Ministerstwo Obrony Narodowej postanowiły wypełnić tę lukę. W akcję popularyzującą wiedzę na temat odznaczenia oraz osób, które na nie zasłużyły, zaangażowało się także Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa. – Każda historia kawalerów Orderu Krzyża Wojskowego jest inna i wyjątkowa. Chcemy je opowiedzieć Polakom – podkreśla płk Szczepan Głuszczak, dyrektor Centrum Weterana.

By go otrzymać, trzeba wykazać się wyjątkową odwagą i ofiarnością. Order Krzyża Wojskowego, jest przyznawany żołnierzom i cywilom, którzy dokonali bohaterskich czynów bojowych w czasie pokoju. O tym, kim są kawalerowie odznaczenia, nazywanego współczesnym Virtuti Militari, dowiemy się niebawem z kampanii informacyjnej zorganizowanej przez BBN, MON i Centrum Weterana.

Pomysł kampanii informacyjnej, która przybliży społeczeństwu rangę tego odznaczenia, popiera płk Adam Wiak. Oficer otrzymał Order Krzyża Wojskowego w 2007 roku, kilka miesięcy po powrocie z misji w Iraku, gdzie kierował zespołem sześciu oficerów w Irackim Centrum Zarządzania Kryzysowego. Zdaniem płk. Wiata zbyt mało osób wie, że jest to najwyższe odznaczenie wojskowe przyznawane żołnierzom oraz cywilom za wybitne czyny bojowe w czasie pokoju.

– O tym, jak wysokiej rangi jest to odznaczenie, dowiedziałem się dopiero, gdy zostało ono przypięte do mojego munduru – przyznaje inny kawaler orderu, por. Jacek Domański, były żołnierz 6 Brygady Powietrznodesantowej, obecnie służący w Oddziale Specjalnym ŻW. Na II zmianie PKW Afganistan został ranny podczas patrolu. Jednak nie zważając na swoje obrażenia, Domański ratował kolegę, który dzięki tej pomocy przeżył.

Wśród osób uhonorowanych tym odznaczeniem jest także mł. chor. rez. Zbigniew Siekierski. W 2006 roku na misji w Iraku jako technik pokładowy leciał śmigłowcem Mi-24, aby z powietrza osłaniać́ wojska koalicji, które w wiosce niedaleko Al Kut prowadziły operację zatrzymywania terrorystów. Podczas akcji maszyna została ostrzelana – awarii uległ jeden z silników oraz instalacja hydrauliczna. Do wnętrza dostały się gorące oleje. Siekierski mimo tego, że sam był poparzony, tamował krwotok u poważnie rannego kolegi, strzelca pokładowego, ratując mu w ten sposób życie. Rok później został odznaczony Orderem Krzyża Wojskowego. – Miałem poczucie, że dzieje się coś ważnego nie tylko dla mnie, ale i dla całej załogi naszego śmigłowca. Noszę ten order na sercu, ma on szczęśliwy numer 0013 – podkreśla.

Prezydent przyznaje pierwsze ordery

Order Krzyża Wojskowego ustanowił w 2006 roku prezydent Lech Kaczyński. Dotychczas odznaczenie to przyznano 173 żołnierzom (54 w klasie II, w tym 4 pośmiertnie, oraz 119 w klasie III, w tym 43 pośmiertnie). Ostatni raz otrzymał je w lipcu 2015 roku żołnierz wojsk specjalnych.

Wnioski o nadanie orderu (I, II i III klasy) składa MON. Są one rozpatrywane przez Kapitułę Orderu Krzyża Wojskowego. Zasiada w niej sześć́ osób, którym przyznano to odznaczenie. Ostateczną decyzję podejmuje prezydent. – Podczas obrad oceniamy m.in., jak duże było poświęcenie i ryzyko, które podjął żołnierz, aby np. uratować kolegę – mówi gen. dywizji Andrzej Reudowicz, który od 2011 roku jest kanclerzem Kapituły. – To okoliczności czynią bohaterów – dodaje generał.

Żołnierze kawalerowie Orderu Krzyża Wojskowego oraz Orderu Wojennego Virtuti Militari będą mogli nosić baretki tego odznaczenia także na bluzach mundurów polowego i ćwiczebnego. W życie weszły bowiem nowe przepisy dotyczące noszenia orderów, odznaczeń i odznak przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką. 6 lipca w Centrum Weterana odbędzie się uroczyste przypięcie baretek Orderu Krzyża Wojskowego do mundurów polowych. W uroczystości wezmą udział m.in.: gen. Rajmund T. Andrzejczak, szef Sztabu Generalnego WP oraz gen. dyw. Andrzej Reudowicz i oczywiście kawalerowie orderu, którzy wzajemnie przypną sobie baretki odznaczenia.