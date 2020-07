570 ochotników wstępuje w szeregi Terytorialsów

W najbliższych dniach w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej wstąpi blisko 570 nowych ochotników z siedmiu województw. Formacja przywraca nabór i szkolenie żołnierzy, po tym jak działania te zostały zawieszone z powodu pandemii.

Rozbudowa potencjału osobowego niezmiennie pozostanie jednym z głównych priorytetów Wojsk Obrony Terytorialnej, aż do zakończenia procesu formowania czyli do 2026 roku. Obecnie w Wojskach Obrony Terytorialnej pełni służbę ponad 24 tys. żołnierzy, przy czym gdyby nie wstrzymanie zaciągu spowodowane pandemią liczba żołnierzy mogłaby być o 3 tys. większa. Dla nowych ochotników do służby jeszcze w tym roku zaplanowano 62 szkolenia podstawowe oraz 55 szkoleń wyrównawczych.

Najbliższe powołania ochotników będą prowadzone na terenie województw: podlaskiego, lubelskiego, warmińsko – mazurskiego, mazowieckiego, pomorskiego, wielkopolskiego oraz dolnośląskiego.