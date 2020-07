Groty z granatnikiem

Specjaliści z Fabryki Broni „Łucznik” i Wojskowej Akademii Technicznej opracowali do modułowego karabinka Grot jednostrzałowy podwieszany granatnik o kalibrze 40 mm. Prezentacja broni odbyła się w czerwcu na poligonie w Zielonce. – Granatnik możemy dostarczyć wojsku jeszcze w tym roku – mówi Hubert Stępniewicz z Polskiej Grupy Zbrojeniowej, do której należy „Łucznik”.

Waży nieco ponad 1,5 kg, ma długość 295 mm, w tym sama lufa jest długości 200 mm, i umożliwia rażenie celów oddalonych maksymalnie o 350 m. To podstawowe dane jednostrzałowego podwieszanego granatnika o kalibrze 40 mm, przeznaczonego do montażu przy MSBS „Grot”. Broń opracowali specjaliści ze spółki Fabryka Broni „Łucznik”, należącej do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, oraz z inżynierowie z Wojskowej Akademii Technicznej.

Oprócz samej broni spółki należące do PGZ przygotowały do granatnika całą paletę specjalistycznej amunicji o kalibrze 40×46 mm: odłamkową NGO-N1, dymną NGD-N, zapalającą NGZ-N, hukowo-błyskową NGHB-N, kulkową NGK-N oraz w wersji dymno-rozcalanej NGDR-N.