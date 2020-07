Święto 10 Opolskiej Brygady Logistycznej

W swoim przemówieniu Dowódca 10 Opolskiej Brygady Logistycznej pułkownik Maciej Siudak przypomniał historię brygady oraz podkreślił – „Wśród nas wciąż są żołnierze, którzy tworzyli tę jednostkę i brali udział w pierwszych misjach wojskowych poza granicami kraju. Szczególnie tym osobom pragnę podziękować i wyrazić swój podziw dla ich odwagi i zaangażowania bo wiem, że przecieranie szlaków nie jest łatwe i wiąże się z podejmowaniem trudnych, a czasem także ryzykownych decyzji”. Dowódca nawiązał również do bieżącej działalności brygady – „W ostatnich trzech miesiącach 10 Opolska Brygada Logistyczna dowiodła także swej wartości podczas walki z pandemią koronawirusa. Działania żołnierzy i pracowników brygady skupione były wokół trzech najważniejszych obszarów: transporty z zaopatrzeniem środków ochronnych, artykułów medycznych i kontenerów mieszkalnych, współpraca ze Strażą Graniczną w ochronie południowej granicy Rzeczypospolitej Polskiej oraz wsparcie służby zdrowia poprzez wydzielenie personelu medycznego i pojazdów sanitarnych. Część z tych zadań realizujemy również dzisiaj, wspierając Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego czy pobierając wymazy od pracowników Domów Pomocy Społecznej na terenie naszego województwa”.

Do żołnierzy i pracowników 10 Opolskiej Brygady Logistycznej zwrócił się także Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Marcin Ociepa – „Chciałbym w imieniu zwierzchnika Sił Zbrojnych Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a także Ministra Obrony Narodowej bardzo serdecznie podziękować za wszystkie wymiary Waszej aktywności. Zarówno tej globalnej, na wielu kontynentach, w wielu krajach w ramach misji pokojowych, w których godnie reprezentowaliście Polskę, a także ten region. Chciałbym podziękować, w imieniu Prezydenta RP jak i Ministra Obrony Narodowej w sposób szczególny za ostatnie tygodnie i miesiące związane z walką z pandemią koronawirusa. Byliście na ustach i w sercach wielu mieszkańców tego regionu (…) Chciałbym w sposób szczególny podkreślić rolę Waszych rodzin. Rozumiem, że Wasz wysiłek, Wasze zaangażowanie to wspólny wysiłek Waszych rodzin. To wspólne poświęcenie. I za to należą się im wyrazy ogromnego szacunku i uznania”.

Obecny na uroczystości Zastępca Szefa Logistyki Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych pułkownik Marek Adamowicz podkreślił, że 10 Opolska Brygada Logistyczna jest jednym z najsilniejszych ogniw systemu logistycznego Polskich Sił Zbrojnych – „Miarą Waszego wysiłku są miliony przejechanych kilometrów, setki tysięcy ton przetransportowanych materiałów i sprzętu, efektywna realizacja usług specjalnych i gospodarczych. W swej codziennej działalności brygada skutecznie zabezpiecza funkcjonowanie jednostek w kraju oraz PKW w różnych zakątkach świata. Pułkownik Adamowicz podziękował za realizację zadań i dodał – „Macie prawo odczuwać satysfakcję z realizacji dotychczasowych dokonań. Jestem przekonany, że dzisiejsza uroczystość będzie stanowiła dla Was motywację do utrzymania tego poziomu realizacji zadań, z którego jesteście znani i który stanowi już dziś Wasz znak rozpoznawczy”.

***

W przeddzień uroczystej zbiórki, żołnierze i pracownicy resortu obrony narodowej 10 Opolskiej Brygady Logistycznej spotkali się w Kościele p.w. Bł. Czesława w Opolu na Mszy świętej w intencji kadry i żołnierskich rodzin. Mszę świętą odprawili wspólnie proboszcz ks. Rafał Bałamudzki oraz kapelan Garnizonou Brzeg i Opole ksiądz kapitan Piotr Rokita. Dowódca 10 Brygady Logistycznej oraz zebrani żołnierze i pracownicy wojska wysłuchali kazania oraz przyjęli błogosławieństwo na kolejne lata służby.

Tekst: kpt. Piotr Płuciennik