„Mamut” podpułkownikiem

"Mamut" był wielokrotnie odznaczany, m.in. przez Rząd RP na uchodztwie został uhonorowany Krzyżem Armii Krajowej i – za działalność niepodległościową – Złotym Krzyżem Zasługi. W okresie PRL dwukrotnie odmawiał przedstawienia go do odznaczenia Orderu Odrodzenia Polski. Postanowieniem z dnia 9 grudnia 2009 Lech Kaczyński odznaczył go "za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej" Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Dla żołnierzy WOT uczestniczenie w uroczystości mianowania "Mamuta" na stopień podpułkownika było zaszczytem oraz wielką lekcją historii.

Tekst: mjr Bartosz Kubal/11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej