8. Batalion Saperów "Przodującym Pododdziałem Marynarki Wojennej"

W środę, 24 czerwca, dowódca 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w imieniu Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych wręczył 8. Batalionowi Saperów honorowy proporzec oraz amarantowe sznury wyróżniające "Przodujący pododdział Marynarki Wojennej" za 2019 rok.

Tytuł honorowy "Przodujący pododdział" to jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień przyznawanych żołnierzom Wojska Polskiego przez Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Może go otrzymać pododdział, który w danym roku uzyskał bardzo dobre wyniki w działalności służbowej. Przez najbliższy rok będą się nim posługiwali żołnierze dziewięciu pododdziałów każdego z czterech rodzajów sił zbrojnych. Dziwnowski batalion został wyróżniony jako jedyny ze wszystkich jednostek Marynarki Wojennej.



"Bardzo się cieszę, że to właśnie jednostka brzegowa 8. Flotylli Obrony Wybrzeża otrzymała wyróżnienie tytułem honorowym "Przodujący Pododdział Marynarki Wojennej". Flotylla najczęściej kojarzona jest z dywizjonami okrętów, natomiast wy udowodniliście swoim zaangażowaniem oraz bardzo ciężką, trudną i odpowiedzialną pracą, jak istotny w strukturze 8.FOW jest 8. Batalion Saperów z Dziwnowa" - dowódca flotylli kontradmirał Piotr Nieć.



"To wielkie wyróżnienie nie tylko dla mnie jako dowódcy, ale przede wszystkim dla moich żołnierzy. Bo w każdej jednostce najważniejsi są ludzie. To oni wykonują wszystkie zadania i to dzięki nim otrzymaliśmy ten tytuł" – komandor porucznik Wojciech Chrzanowski, dowódca 8 Batalionu Saperów.



Wyróżniony pododdział otrzymał proporzec honorowy, a żołnierze dostali amarantowe sznury, które będą nosić przy mundurze wyjściowym jako element wyróżniający "przodujący pododdział".



***



8. Kołobrzeski Batalion Saperów jest oddziałem 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, przeznaczonym do realizacji całokształtu zadań zabezpieczenia inżynieryjnego flotylli. Jednostka stacjonuje w Dziwnowie.



Dziwnowski Batalion w przeszłości był wielokrotnie wyróżniany m.in.: medalem „Za zasługi dla Marynarki Wojennej", Odznaką Honorową „Gryfa Pomorskiego”, mianem „Przodującego Oddziału Brzegowego MW”. W uznaniu zasług dla obronności kraju 15 sierpnia 2014 roku 8.bsap został wyróżniony przez MON Tomasza Siemoniaka „Wpisem do Księgi Honorowej WP”.