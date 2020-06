Kurs Combat Lifesaver – Ratowników Pola Walki na CSWOT

Jak pokazał czas pandemii, kompetencje takie są niezwykle przydatne w działaniach kryzysowych, wielu żołnierzy WOT zostało zaangażowanych m.in. do pobierania wymazów czy ewakuacji DPSów. Biorąc pod uwagę zaistniałe okoliczności WOT postanowił zwiększyć liczbę szkoleń podnoszących umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz działań przedmedycznych, w celu zwiększenia bezpieczeństwa społecznego w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia.

Wojska Obrony Terytorialnej kładą szczególny nacisk na kompetencje medyczne żołnierzy, gdyż docelowo co 6 żołnierz WOT powinien posiadać umiejętności z zakresu udzielania pomocy medycznej. W składzie sekcji lekkiej piechoty tzw. „Wspaniałej dwunastki”, czyli podstawowego elementu bojowego WOT, jest aż dwóch żołnierzy posiadających kompetencje medyczne – ratownik i starszy ratownik, których zadania polegają m.in. na ratowaniu zdrowia i życia członków sekcji podczas działań bojowych, udzielania pierwszej pomocy medycznej podczas działań kryzysowych. Elementy pierwszej pomocy, badania urazowego czy ewakuacji poszkodowanego z pola walki wpisane są już w program szkolenia podstawowego i realizowane również w dalszych etapach szkolenia terytorialsów. Szczególnie cenna dla WOTu jest możliwość wykorzystania umiejętności medycznych posiadanych przez żołnierzy-ochotników, nie tylko w ramach wykonywanych czynności służbowych, ale również w życiu codziennym.

W Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej zakończył się kurs Combat Lifesaver – ratownika pola walki. Kurs skierowany był do żołnierzy z brygad obrony terytorialnej bez wykształcenia medycznego i jest certyfikowany przez Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi.

REKLAMA

Kurs Combat Lifesaver wpisuje się w program kształcenia indywidualnego terytorialsów. Szkolenie ma na celu uzyskanie przez żołnierzy wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania czynności w zakresie ratownictwa taktycznego, kształtowania poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy czy kształtowania właściwej postawy etycznej w podejmowanych działaniach ratunkowych. Kurs przygotowuje żołnierzy do realizacji zadań z zakresu ratownictwa, w tym w szczególności z udzielania pierwszej pomocy do czasu ewakuacji z pola walki. Celem działania jest minimalizowanie zagrożenia utraty zdrowia i życia oraz podniesienie morale wśród żołnierzy.

W ćwiczeniach brało łącznie udział 10-ciu żołnierzy z 2, 4, 5 i 8 Brygady Obrony Terytorialnej oraz z CSWOT.

„Na ćwiczeniach CLS jest bardzo intensywnie. Mieliśmy sporo ciekawych zajęć, które rozpoczęły się od podstaw, czyli teorii, a potem przez trzy dni testowaliśmy w praktyce, to czego się nauczyliśmy – mówi uczestniczka kursu, szeregowy Ola Złotocha z 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. „Kurs robi ogromne wrażenie pod względem szkolenia oraz wyszkolenia instruktorów i przekazywanej wiedzy. Oby jak najwięcej takich kursów, bo zgłębianie medyki pola walki pochłania dużo czasu, trzeba to na bieżąco trenować i kształcić się. Warto się na takie kursy zapisywać i zdobywać wiedzę.” – dodaje szeregowy Piotr Majka z 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Kurs zakończył się egzaminem w dniu 18 czerwca 2020 przeprowadzonym przez instruktora z Centrum Szkolenia WOT – kaprala Sławomira Lingo oraz st. sierż. Agnieszkę Pająk z Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi. Z 10 osób szkolonych kurs z wynikiem pozytywnym ukończyło 9 żołnierzy.

Tekst: Mira Morzyńska/Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej