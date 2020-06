Informacja Prasowa

EDA wybiera konsorcjum „PILUM”, technologicznie przełomowy projekt badawczy, innowacyjnego, elektromagnetycznego działa szynowego.

W następstwie zaproszeń, do składania wniosków ogłoszonych przez Europejską Agencję Obrony (EDA) w 2019 r., konsorcjum „PILUM” (Projectiles for Increased Long-range effects Using Electro-Magnetic railgun - pociski dla zwiększonych efektów dalekiego zasięgu, przy użyciu elektromagnetycznego działa szynowego) zostało wybrane do prowadzenia projektu badawczego, dotyczącego elektromagnetycznego działa szynowego.

Projekt potrwa dwa lata i ma na celu udowodnienie, że tego rodzaju koncepcja działa, jest w stanie precyzyjnie wystrzelić pociski z hiperprędkością, na odległość kilkuset kilometrów. W ten sposób PILUM wykaże, że elektromagnetyczne działo szynowe, może potencjalnie spowodować przełomową zmianę, w obszarze wsparcia ogniowego dalekiego zasięgu. Rzeczywiście, w porównaniu z poprzednim działem prochowym, ta nowa technologia jest w stanie osiągnąć prędkość hipersoniczną, zwiększając efektywny zasięg pięciokrotnie.

Lepsza technologia

Tak zwane „działo szynowe” jest w stanie przyspieszyć pociski przy prędkościach początkowych, znacznie przewyższających prędkości uzyskiwane przez istniejące działa chemiczne. Wykorzystuje siłę elektromagnetyczną, poprzez iniekcję bardzo wysokich prądów do szyn przewodzących. W badaniu przeanalizowana zostanie również możliwość zintegrowania działa z platformami naziemnymi i morskimi. W pierwszej fazie badanie potwierdzi koncepcję działa, za pomocą symulacji numerycznych i prac eksperymentalnych. Projekt stanowi nowy, ważny krok w kierunku opracowania pełnoskalowej wersji demonstracyjnej, w ciągu najbliższych kilku lat. Zawiera także przemyślenia na temat koncepcji przyszłych zastosowań. Ta przełomowa technologia stanowi ważny atut operacyjny, ponieważ zmniejsza narażenie na ryzyko pojazdów, statków i załogi poprzez zwiększenie odległości strzelania.

Wzmocnienie europejskiej autonomii strategicznej

Ta nowa koncepcja, krytyczna dla zapewnienia wyższych możliwości, przyczyni się w znacznym stopniu do wzmocnienia europejskiej autonomii strategicznej. Umożliwi również postępy w wielu różnych dziedzinach suwerennej technologii, w tym aerotermodynamiki, technik pocisków, wytrzymałości materiałów, magazynowania i konwersji energii, a także różnych zjawisk elektrycznych i elektromagnetycznych, które mogą przynieść korzyści w dalszych zastosowaniach.

Konsorcjum koordynowane przez Francusko-Niemiecki Instytut Badawczy Saint-Louis (ISL)

Projekt „PILUM” to podstawowy program badawczy PADR (Preparatory Action on Defence Research - Działanie przygotowawcze dotyczące badań nad obronnością), finansowany przez Komisję Europejską i zarządzany przez Europejską Agencję Obrony (EDA).

Konsorcjum skupia dziewięciu partnerów, z pięciu krajów europejskich, z których każdy ma własną wiedzę przemysłową, technologiczną i zaawansowaną wiedzę naukową:



• ISL, francusko-niemiecki instytut badawczy z Saint-Louis. Europejski lider w zakresie przyspieszenia elektromagnetycznego i jednocześnie koordynator projektu;

• The von Karman Research Institute (Belgia), specjalizujący się w napędach i dynamice płynów;

• dwóch ekspertów ds. integracji systemów Naval Group i Nexter Systems (Francja);

• dwóch dostawców amunicji Diehl Defence (Niemcy) i Nexter Munitions (Francja);

• Explomet (Polska), małe przedsiębiorstwo specjalizujące się w wybuchowym platerowaniu metali;

• ICAR (Włochy), producent kondensatorów elektrycznych o wysokiej gęstości;

• Erdyn Consultants (Francja), ekspert w zarządzaniu europejskimi projektami dot. współpracy.