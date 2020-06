35 lat ORP Bukowo

Zgodnie z marynarską tradycją, rocznica pierwszego podniesienia bandery jest najważniejszym dniem w roku dla każdego okrętu i jego załogi. 23 czerwca 1985 roku po raz pierwszy podniesiono biało-czerwoną banderę na ORP Bukowo. Tym samym okręt rozpoczął swoją służbę w Marynarce Wojennej RP. Z tej okazji we wtorek, 23 czerwca, w Porcie Wojennym w Świnoujściu załoga i zaproszeni goście spotkali się na uroczystej zbiórce, a na okręcie podniesiono wielką galę banderową.

Podczas zbiórki odczytano rozkaz okolicznościowy, w którym przedstawiono rodowód, historię i osiągnięcia okrętu. Rocznica podniesienia bandery była również okazją do przyznania wyróżnień załodze.

"Dziękuję wszystkim za codzienną, rzetelną służbę wymagającą wiele poświęceń, ofiarności i osobistych wyrzeczeń. Gratuluję uzyskania wysokich wyników w trakcie realizacji ćwiczeń i zadań na morzu i poligonach, a także w czasie wypełniania swoich codziennych obowiązków. Wyrazy szacunku kieruję do żołnierzy rezerwy oraz wszystkich żołnierzy związanych z TR 632, dziękując im za lata służby i poświęcenie. Dziękując za dotychczasowe dokonania, życzę wszystkim wielu satysfakcji z kolejnych osiągnięć w realizacji zadań na pokładzie ORP Bukowo, wszelkiej pomyślności w życiu rodzinnym, a także poczucia dumy z pełnienia służby na okręcie MW RP. Serdeczne życzenia pomyślności oraz szczere podziękowania kieruję również do żołnierskich rodzin za to, że przez ten cały czas wspierają nas i dodają sił w realizacji naszej misji." - przekazał podczas uroczystej zbiórki dowódca okrętu ORP Bukowo.