Już wkrótce powołanie do mazowieckich terytorialsów a od lipca prostsza rekrutacja

Przywrócenie szkolenia nowych ochotników w celu kontynuacji rozwoju formacji jest jednym z podstawowych zamierzeń na kolejny kwartał 2020 roku. Stopniowo zostały odmrożone szkolenia rotacyjne by odnowić nawyki bojowe żołnierzy oraz rozszerzyć ich kompetencje przeciwkryzysowe, a od 3 lipca 5 Mazowiecka Brygada Oborny Terytorialnej wznawia powołania ochotników do terytorialnej służby wojskowej.

Wraz ze zmianą modelu funkcjonowania jednostek WOT w czasie pandemii zostały wstrzymane powołania nowych ochotników, aż do teraz. „Luzowanie” reżimu sanitarnego i znoszenie kolejnych obostrzeń, a co za tym idzie zmniejszenie zaangażowania żołnierzy WOT w walkę z koronawirusem umożliwiło powrót do szkoleniowego modelu funkcjonowania Brygady. Pierwsze od trzech miesięcy wcielenie kandydatów na terytorialsów do 5MBOT odbędzie się w piątek 3 lipca a zakończy się tradycyjnie przysięgą wojskową. Jednym z głównych determinantów prowadzenia szkolenia podstawowego będzie zapewnienie bezpieczeństwa poprzez wzmożony reżim sanitarny ukierunkowany na ograniczanie ryzyka zachorowań. Podstawowe zasady w tym zakresie są zbieżne z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Wojskowych Ośrodków Medycyny Prewencyjnej oraz Ministerstwa Zdrowia. Stawiennictwo ochotników na szkolenie będzie poprzedzone wywiadem na temat stanu ich zdrowia oraz dotychczasowej aktywności. Dowódcy żołnierzy będą zobligowani do udzielania instruktażu w zakresie profilaktyki zakażeń. Szkolenia będą prowadzone w grupach liczących maksymalnie 10-12 żołnierzy, a na cały okres szkolenia do grupy szkoleniowej będą przydzieleni ci sami instruktorzy. Grupy szkoleniowe będą separowane od siebie, dotyczy to zajęć jak również zakwaterowania, żywienia oraz transportu. Pomiar temperatury żołnierzy będzie dokonywany każdorazowo przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu szkolenia.

Prostsza rekrutacja do WOT dla ochotników