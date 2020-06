Dzieci z Domu Dziecka i terytorialsi z wizytą u żołnierzy US Army

Było oglądanie bojowych wozów, gra w koszykówkę i amerykański futbol. Wreszcie wspólny lunch i tort. Wychowankowie Domu Dziecka w Pyrzycach, których wzięli pod opiekę żołnierze 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej odwiedzili w niedzielę amerykańskich żołnierzy na drawskim poligonie.

To była rewizyta w ramach współpracy, którą rozpoczęli trzy tygodnie temu żołnierze 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej z Domem Dziecka w Pyrzycach i amerykańską armią. Tym razem to Amerykanie zaprosili do swojej bazy na poligonie drawskim. Żołnierze US Army zorganizowali dla dzieci z Pyrzyc piknik na zakończenie wojskowych manewrów Defender 20.

Dzieci wspinały się na amerykańskie pojazdy opancerzone: wozy piechoty Bradley, transportery Stryker, pojazdy Humvee i inżynieryjny wóz do rozminowywania. Potem zaczęły się wspólne gry: amerykanie uczyli podstaw amerykańskiego futbolu i w koszykówkę. Na koniec zorganizowali lunch i poczęstowali wychowanków z Pyrzyc tortem.

Sprzęt na terenie lotniska Ziemsko zaprezentowała 2 Brygada 3 Dywizji Piechoty ABCT (American Brigade Combat Team), która brała udział w zakończonych przed kilkoma dniami ćwiczeniach Defender 20, których duża część odbywała się na poligonie drawskim.