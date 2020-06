Przysięga terytorialsów w Szczecinie

Pierwsi po „odmrożeniu” systemu szkoleń, nowi żołnierze 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej złożyli w piątek wojskową przysięgę w sali tradycji brygady w Szczecinie-Podjuchach. Ze względu na reżim sanitarny ich rodziny zobaczą uroczystość dzięki internetowi.

Przysięgę złożyło 23 żołnierzy ochotników, którzy jeszcze przed pandemią zdążyli przejść przez badania lekarskie i psychologiczne, ale sytuacja epidemiologiczna uniemożliwiła ich wcielenie i przeszkolenie. Teraz zakończyli 16 dniowe szkolenie podstawowe i złożyli uroczystą przysięgę. Przed wejściem na salę, każdy z żołnierzy miał mierzoną temperaturę i dezynfekowane ręce a między żołnierzami utrzymywano dwumetrową odległość. Przysięgę przyjmował dowódca 14 ZBOT płk. Grzegorz Kaliciak a list do żołnierzy wystosował Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak. „Podjęliście decyzję o wstąpieniu do Wojsk Obrony Terytorialnej, których podstawowym zadaniem jest służba lokalnej społeczności. Zarówno podczas wojny jak i w czasie pokoju, w czasach kryzysowych, w trakcie zagrożeń takich jak obecna pandemia koronawirusa, macie zawsze być gotowi do wsparcia potrzebujących - gotowi chronić życie, zdrowie i mienie tutejszej ludności” - napisał szef MON.

- Dziękuję, że przeszliście to 16-dniowe, intensywne przeszkolenie, że zdecydowaliście się być żołnierzami obrony terytorialnej - mówił płk Grzegorz Kaliciak. - Dzisiejsze wydarzenie zorganizowaliśmy tak uroczyście, jak było to możliwie. Pamiętajmy, że Covid wciąż trwa i musimy dbać o wspólne bezpieczeństwo. Wasze rodziny dzięki internetowi będą mogły ją obejrzeć i mam nadzieję, że to rozumieją.