Trening Fire Phobia w Camp Vrelo

Wspólnie z sojuszniczymi wojskami węgierskimi 15 czerwca 2020 r. żołnierze kompanii manewrowej Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Kosowie wzięli udział w treningu "strach przed ogniem" (ang. Fire Phobia).

Uczestnicy po demonstracji wyszkolenia przez żołnierzy węgierskich rozpoczęli praktyczne pokonywanie barier psychologicznych, które pojawiają się w czasie tego typu działań. - Walka z ogniem, a do tego z rozzłoszczonym tłumem, może sprawiać wielu ludziom duży problem, dla nas jest to już chleb powszedni - podkreślił jeden z żołnierzy. Tego typu działania przygotowują żołnierzy XLII zmiany PKW KFOR do opanowania emocji i zachowania zimnej krwi w najbardziej ekstremalnych sytuacjach.