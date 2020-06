Pracowity dzień lotników SAR

W niedzielę po południu załoga śmigłowca W-3WARM Anakonda, pełniąca dyżur ratowniczy w Gdyni-Babich Dołach, przeprowadziła akcję poszukiwawczo-ratowniczą na wodach Zatoki Puckiej. Wieczorem lotnicy poderwani zostali kolejnym alarmem ratowniczym – poszukiwali paralotniarza zaginionego w okolicach Człuchowa.

O godzinie 15.30 do załogi dyżurnej SAR z 43. Bazy Lotnictwa Morskiego dotarł alarm ratowniczy „rozbitek na morzu”. Z otrzymanej informacji wynikało, że ok. 2 mil morskich na południe od Jastarni wywrócił się jacht z dwoma żeglarzami. Załoga śmigłowca poszukiwawczo-ratowniczego W-3WARM Anakonda, dowodzona przez kpt. pil. Pawła Estala wystartowała dwanaście minut później, kierując się do wskazanego w zadaniu rejonu, nawiązując łączność ze służbami koordynującymi akcję oraz prowadzącymi poszukiwania jednostkami Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. O godz. 16.10 załoga otrzymała polecenie zmiany rejonu poszukiwań; na południe od Kuźnicy. Po 50 minutach dostrzeżono poszukiwaną łódź, holowaną przez inną jednostkę w kierunku Kuźnicy. Po upewnieniu się, że poszukiwanych żeglarzom nie zagraża już niebezpieczeństwo oraz przekazaniu współrzędnych miejsca odnalezienia jachtu służbom ratowniczym, akcję zakończono. Załoga lądowała na lotnisku w Gdyni-Babich Dołach o godzinie 17.16.

Kolejny alarm ratowniczy wybrzmiał o godzinie 22.20. Załoga kpt. Pawła Estala osiągnęła gotowość dziesięć minut później i o 22.36 wystartowała do wskazanego rejonu poszukiwań. Zadanie obejmowało poszukiwanie zaginionego paralotniarza w okolicy miejscowości Debrzno, w pobliżu Człuchowa. W trakcie poszukiwań, rozpoczętych o 23.10 wykorzystano kamerę termowizyjną i reflektor dużej mocy. O północy służby koordynujące akcję ratowniczą zdecydowały o przerwaniu poszukiwań przez śmigłowiec BLMW. Załoga powróciła na lotnisko macierzyste 43. Bazy Lotnictwa Morskiego, na którym lądowała o godz. 00.51.