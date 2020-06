Prostowanie paragrafów dla weteranów

– Poradnik jest napisany prostym językiem. Podczas jego redagowania uwzględniliśmy opinie weteranów, którzy w ostatnich latach zwracali się do nas z różnymi pytaniami – mówi Mariusz Pogonowski, kierownik Zespołu Wsparcia Weteranów w Centrum Weterana.

Poprzedni poradnik, który miał ułatwić uczestnikom zagranicznych operacji poruszanie się w gąszczu prawnych przepisów, pochodzi z 2012 roku. Od tego czasu wiele się zmieniło. Przyjęta w 2011 roku ustawa o weteranach działań poza granicami państwa została w 2019 roku znowelizowana, a poszkodowani na misjach otrzymali nowe uprawnienia. Część rozporządzeń ministra obrony narodowej do znowelizowanej ustawy jest jeszcze procedowana.

„Poradnik weterana” jest adresowany do weteranów-żołnierzy oraz weteranów-pracowników resortu obrony narodowej. Chcemy ich wspierać w poszukiwaniu informacji dotyczących przysługujących im uprawnień – mówi płk Szczepan Głuszczak , dyrektor Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa .

REKLAMA

Jest on adresowany do tych, którzy mają status weterana lub weterana poszkodowanego. Podzielony został na kilka działów, w których są omawiane najważniejsze uprawnienia przysługujące tym, którzy służyli za granicą. Weterani dowiedzą się między innymi, jakie mają uprawnienia pracownicze, kiedy przysługuje im pomoc psychologiczna, a kiedy mogą jechać na turnus leczniczo-profilaktyczny. Natomiast weterani poszkodowani przeczytają w poradniku o zagwarantowanych im świadczeniach opieki zdrowotnej oraz przysługujących dodatkach. Poznają także zasady, na jakich są dofinansowywane dla nich studia oraz dowiedzą się, na jakiej podstawie mogą pojechać na turnus readaptacyjno-kondycyjny.

Jestem przekonany, że nasz poradnik odpowie na wszelkie pytania związane z uprawnieniami weteranów i weteranów poszkodowanych, jakie gwarantuje im ustawa o weteranach – twierdzi st. sierż. Janusz Raczy, podoficer sztabowy Zespołu Wsparcia Weteranów.

W wielu miejscach w poradniku podano interaktywne linki do wzorów dokumentów, które należy złożyć, by na przykład uzyskać status weterana czy weterana poszkodowanego lub dodatek finansowy, a także otrzymać zapomogę czy dofinansowanie do nauki. Poradnik zawiera również wykaz ustaw i rozporządzeń, które dotyczą weteranów i weteranów poszkodowanych.

– Taki poradnik jest bardzo potrzebny, bo w jednym miejscu zebrano wszystkie niezbędne nam przepisy – ocenia Tomasz Kloc, prezes Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach poza Granicami Kraju. Mimo że ustawa została przyjęta przed dziewięciu laty, nadal do Stowarzyszenia zgłaszają się żołnierze, którzy nie znają jej przepisów i nie wiedzą, jak uzyskać status weterana. Pytają także o uprawnienia, jakie wówczas uzyskają. Tomasz Kloc zwraca uwagę, że obecnie podczas zagranicznych operacji także zdarzają się wypadki i kolejni żołnierze otrzymują status weterana poszkodowanego.

– Pod koniec roku chcemy wydać poradnik w wersji papierowej. Zależy nam na konstruktywnej krytyce weteranów, co dodać do tej publikacji. Czekamy na ich opinie. Im więcej uwag zgłoszą do poradnika, tym lepiej będzie im potem służył – podkreśla Mariusz Pogonowski.

Poradnik przygotowało Centrum Weterana we współpracy z Departamentem Spraw Socjalnych oraz Departamentem Wojskowej Służby Zdrowia MON.