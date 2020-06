1000 pedagogów na wojskowych webinariach

Pionierski program e-szkoleń dla personelu placówek oświatowych został wdrożony w 13 Śląskiej Brygadzie OT. W organizowanych przez Brygadę webinariach dotyczących zachowania zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego wzięło udział do tej pory ponad tysiąc pedagogów.

Egzaminy w czasie pandemii – to hasło przewodnie webinariów jakie prowadziła ich pomysłodawczyni, mgr pielęgniarstwa, szer. Aneta Trzcińska. Podczas wirtualnych spotkań nauczyciele dowiadywali się nie tylko bezpiecznie powinny zostać przeprowadzone egzaminy, ale i czym jest convid-19, jakie są objawy zakażenia

i co zrobić gdy wystąpią one u ucznia oraz co zrobić aby zajęcia zarówno w szkołach jak i przedszkolach czy żłobkach były bezpieczne. Każde szkolenie trwa około dwóch godzin.

13 Śląska Brygada Obrony Terytorialnej jako jedyna prowadzi tego typu internetowe szkolenia dla pedagogów. Dowódca 13. ŚBOT przyznaje, że zainteresowanie szkoleniem przerosło jego najśmielsze oczekiwania. - Nie spodziewaliśmy się, że tak wiele osób będzie chciało wziąć udział w webinarium. To pokazuje, że mamy coś wspólnego z pedagogami. Dyscyplina wśród nauczycieli jest bowiem tak wysoka jak w wojsku. Widać ich determinacje i olbrzymią chęć skorzystania z każdej okazji poszerzanie swojej wiedzy także w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego. – dodaje płk. Białas.