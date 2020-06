Po maturze w mundurze - trwa rekrutacja na uczelnie wojskowe

Ministerstwo Obrony Narodowej zachęca maturzystów do studiowania na uczelniach wojskowych. Uczelnie wojskowe to atrakcyjne studia i perspektywy, ciekawe wyzwania i pewna praca w wojsku. Termin rejestracji i składania wniosków na studia wojskowe mija 30 czerwca 2020 r. Dla kandydatów na kierunki cywilne na uczelniach wojskowych, terminy rejestracji kończą się w sierpniu i we wrześniu.

Za wyborem studiów wojskowych przemawiają mocne argumenty:

- od 1200 zł miesięcznie na I roku - bez podatku - kwota rośnie z kolejnym rokiem studiów, osiągnięciami, stopniami wojskowymi – do 2600 zł na V roku,

- bezpłatna nauka, zakwaterowanie i wyżywienie,

- bezpłatna opieka medyczna,

- bezpłatne umundurowanie, książki i pomoce naukowe,

- bezpłatny dostęp do obiektów np. strzelnice, trenażery, symulatory, baseny, siłownie,

- bezpłatny dostęp do specjalistycznych szkoleń i kursów np. pilota, płetwonurka, skoczka spadochronowego, SERE,

- wykształcenie niedostępne na rynku cywilnym, certyfikaty, nagrody i stypendia zagraniczne,

- dostęp do programu Erasmus+,

- zniżka 78% na bilet PKP,

- 100% gwarancji zatrudnienia w wojsku.

Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie, czyli popularna Szkoła Orląt ma również kierunki naziemne. Są jeszcze wolne miejsca na studiach wojskowych - kierunek Logistyka i na cywilnych kierunkach: Bezpieczeństwo Narodowe i Logistyka.

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni zachęca do studiowania na wojskowych kierunkach takich jak Informatyka, Mechanika i budowa maszyn oraz Mechatronika. Nowe kierunki na studiach cywilnych to: Bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce, Zarządzanie kapitałem ludzkim, Hydrografia morska.

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, w roku akademickim 2020/2021 uruchamia nowy kierunek na studiach wojskowych – Logistyka ekonomiczna. Nowe kierunki na studiach cywilnych to: Geodezja i kataster, Infrastruktura komunikacyjna i Transport multimodalny, Inżynieria geoprzestrzeni i Inżynieria systemów bezzałogowych. Są jeszcze wolne miejsca na kierunku: Elektronika i telekomunikacja.

Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu w roku akademickim 2020/2021 uruchamia nowy kierunek studiów cywilnych, inżynierskich – Informatyka. Prowadzi także rejestrację na studia wojskowo-lekarskie, w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie, która kształci na studiach cywilnych, uruchomiła nowy kierunek – Historię, a w ubiegłym roku – Prawo. Można także studiować na kierunkach: Ochrona i Bezpieczeństwo Cyberprzestrzeni, Historia Służb Specjalnych oraz Działania analityczno-informacyjne w wymiarze bezpieczeństwa.

Szczegóły rekrutacji znajdują się na stronach internetowych uczelni wojskowych:

LAW: https://www.law.mil.pl/index.php/pl/studia-wojskowe-i-i-ii-stopnia/kierunki-i-specjalnosci

AMW: https://www.amw.gdynia.pl/index.php/kandydat/studia-wojskowe/item/1143-rekrutacja-na-studia-wojskowe

AWL: https://awl.edu.pl/dla-kandydatow

WAT: https://www.wat.edu.pl/ksztalcenie/rekrutacja/

ASzWoj: https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/kandydat/

Źródło: Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej