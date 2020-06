Punkt poboru wymazów przed stadionem Kolejorza

TEST&GO rozpoczął funkcjonowanie w poniedziałek przy stadionie na ul. Bułgarskiej. Badania są bezpłatne i nie wymagają opuszczania samochodu przez osobę, od której zostanie pobrana próbka (metoda DRIVE-THRU). Na test trzeba zarezerwować sobie około 15 minut. Przebadane osoby otrzymają dostęp do wyników online, a w przypadku pozytywnego wyniku testu, informacja taka trafi do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Nadal można się zgłaszać na przeprowadzenie testu. Placówka poboru wymazów będzie działała od poniedziałku do środy w godzinach od 10.00 do 19.00.

To już dziewiąta lokalizacja, w której wymazy pobierają żołnierze 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. W siłach zbrojnych byliśmy pierwsi i uważam ze robimy to dobrze, po wielkopolsku. To ściśle zaplanowane działania. Realizujemy to zadanie jako narzędzie wojewody w walce z koronawirusem na terenie województwa. Kolejne lokalizacje punktów Test & Go to północ Wielkopolski. Będziemy także wykonywać wymazy dla pracowników sezonowych. Do tej pory żołnierze podległej mi jednostki wykonali ponad 16 tys. wymazów. Zarówno metodą „drive thru” jak i wśród podopiecznych domów pomocy społecznej – podsumowuje dotychczasowe działania płk Rafał Miernik – dowódca wielkopolskich terytorialsów.

Punkt TEST& GO zawsze podzielony jest pięć stref: wyczekiwania, ewidencyjna, badań, odpoczynku oraz odkażania. Pobrane próbki przekazywane są do laboratorium i poddawane badaniom diagnostycznym. Wcześniej mobilne punkty wymazowe działały w Krotoszynie, Kaliszu, Ostrowie Wielkopolskim, Pleszewie, Rawiczu, Gnieźnie i Ostrzeszowie. W Kępnie ze względu na pojawienie się ogniska koronawirusa zorganizowano pozaplanowy, doraźny punkt badań na SARS CoV-2.



TEST&GO rozpoczęło swoje funkcjonowanie decyzją ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Punkty „Test&GO” są organizowane przez wybrane brygady obrony terytorialnej oraz żołnierzy innych rodzajów sił zbrojnych. „Test&GO” będą wykorzystywane regionalnie – zgodnie z wnioskami kierowanymi przez wojewodów.

Tekst: kpt. Marcin Misiak